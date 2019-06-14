РоSSийские силовики провели обыск в доме крымского татарина

Задержанного Эмирхана Муртазаева увезли в ЦПЭ, но позже отпустили.

В оккупированном Крыму после обыска роSSийские силовики увезли в неизвестном направлении крымского татарина, у которого диагностировано психическое расстройство. Об этом сообщила "Крымская солидарность" на своей странице в Фейсбуке.

"Стало известно, что 14 июня 2019 был проведен обыск в доме Муртазаева Эмирхана, проживающий по адресу: с. Красновка Симферопольского района. По предварительным данным, забрали сына", - сказано в сообщении.

Правозащитники отметили, что у Муртазаева диагностирована шизофрения, он находится на психиатрическом учете, и его нельзя допрашивать без присутствия законного представителя, поскольку он не может в полной мере отвечать за свои действия.

В доме при обыске находились пожилые родители Эмирхана. Они не смогли вызвать адвоката или сообщить кому-то о визите силовиков, в связи с чем были лишены юридической помощи.

Позже Муртазаева освободили после того, как его сестра обратилась в полицию с заявлением о том, что его местонахождение неизвестно. Задержанный находился в центре противодействия экстремизму.

Напомним, на прошлой неделе роSSийские силовики провели в Крыму серию обысков и задержали 8 крымских татар. Оккупационный суд Симферополя арестовал всех задержанных до 5 августа.