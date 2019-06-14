Think tank во главе с Горбулиным займется созданием цифровой армии и привлечением частного капитала в оборонпром

Цель новосозданного института - развитие структур безопасности Украины и обеспечения их альтернативными аналитическими разработками.

В Украине создан новый think tank - Украинский институт исследований безопасности, наблюдательный совет которого возглавил экс-секретарь СНБО, первый вице-президент НАНУ Владимир Горбулин.

Представляя инициативу, Владимир Горбулин призвал создать при аппарате СНБО экспертную группу, в которой должны принять участие и негосударственные эксперты. При этом он подчеркнул, что закон о национальной безопасности прямо предписывает организацию демократического гражданского контроля через соответствующие гражданские институты.

Цель новосозданного института - развитие структур безопасности Украины и обеспечения их альтернативными аналитическими разработками и планирования в области безопасности и обороны.

Первоочередными задачами его создатели видят внедрение в Украине программы создания профессиональной цифровой армии и формирования рациональной оборонно-промышленной политики с акцентом на привлечение частного капитала и иностранных инвестиций для создания работающего и развитого ОПК.

Одним из первых необходимых шагов Владимир Горбулин назвал проведение обзора оборонной промышленности, включая аудит госконцерна «Укроборонпром», документов Военной доктрины, Стратегии национальной безопасности, Стратегического оборонного бюллетеня, коррекцию рамочного Закона Украины о национальной безопасности. Цель обзора - получение четкого представления о технологической и производственной базе и создание условий для запуска системы перевооружения.

“Украина способна и должна сделать из бумажной армии цифровую, реализовать задачу создания и внедрения Единой автоматизированной системы управления ВСУ, оснащение сил обороны закрытым связью и современными системами РЭБ. В этой же плоскости лежит задача создания эффективной государственной системы ПВО, а также ракетного щита, дальнейшее развитие Сил специального назначения и создания действенного разведывательного сообщества. В центр всей системы нужно поместить не только «результат любой ценой», сколько жизни солдата, сержанта, офицера”, - заявил Горбулин.

Основателями УИНБ стали неправительственные организации и аналитические центры: Центр исследований армии, конверсии и разоружения (директор Валентин Бадрак), Информационно-консалтинговая компания Defense Express (директор Сергей Згурец) и экспертно-аналитический Центр по вопросам публичного управления и администрирования «КУБ» (глава правления Алексей Гридин).


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Парцхаладзе предложил построить АП на территории киевской промзоныПарцхаладзе предложил построить АП на территории киевской промзоны
В Киеве неизвестные подожгли на стоянке машину общественного активистаВ Киеве неизвестные подожгли на стоянке машину общественного активиста
Германия и РоSSия подписали договор об углублении экономического сотрудничестваГермания и РоSSия подписали договор об углублении экономического сотрудничества
Зеленский внес представление на увольнение ЛуценкоЗеленский внес представление на увольнение Луценко
В первую пятерку партии Смешко вошли Сотник, Чубаров, Мирошниченко и ЗаманаВ первую пятерку партии Смешко вошли Сотник, Чубаров, Мирошниченко и Замана
Блок рекламы


Похожие новости
Абромавичус получил должность в набсовете "Укроборонпрома"Абромавичус получил должность в набсовете "Укроборонпрома"
Бойко и Медведчук приехали в Санкт-Петербург к главе "Газпрома"Бойко и Медведчук приехали в Санкт-Петербург к главе "Газпрома"
На оставленных боевиками позициях у Водяного обнаружено вооружение армии РФ, - ГПУНа оставленных боевиками позициях у Водяного обнаружено вооружение армии РФ, - ГПУ
Харьковский завод им. Малышева возглавил бывший глава бронетанкового дивизиона "Укроборонпрома"Харьковский завод им. Малышева возглавил бывший глава бронетанкового дивизиона "Укроборонпрома"
Детективы НАБУ, фигурирующие в расследовании о коррупции в "Укроборонпроме", отделались выговорамиДетективы НАБУ, фигурирующие в расследовании о коррупции в "Укроборонпроме", отделались выговорами
Конституционный суд выразил недоверие главе суда ШевчукуКонституционный суд выразил недоверие главе суда Шевчуку
Порошенко присвоил генеральское звание замглаве СБУ Демчине, - СМИПорошенко присвоил генеральское звание замглаве СБУ Демчине, - СМИ
В Харькове митинговали из-за палатки волонтеров для сбора помощи армииВ Харькове митинговали из-за палатки волонтеров для сбора помощи армии
На базе НАТО в Латвии погибла офицер албанской армииНа базе НАТО в Латвии погибла офицер албанской армии
Глава ГПСУ прошел от полковника до генерала армии меньше чем за четыре годаГлава ГПСУ прошел от полковника до генерала армии меньше чем за четыре года
Последние новости
Подгружаем последние новости