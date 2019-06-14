Садовый - Вакарчуку: У вас украли доступ к партийному Фейсбуку?

Лидер партии "Самопомощь" Андрей Садовый озадачен опровержением партией "Голос" информации о договоренностях политсил.

Об этом он написал в Фейсбуке, комментируя заявление партии "Голос" об отсутствии договоренностей с какими-либо партиями.

Садовый рассказал, что 13 июня Святослав Вакарчук звонил ему после ток-шоу "Право на власть" и предлагал встретиться.

"Предложил встретиться, чтобы обсудить тему непротивостояния по мажоритарным округам. Договорились на вторник-среду во Львове, когда Слава будет с концертом", - пояснил глава "Самопомощи".

Он также заявил, что активисты обеих партий уже начали сотрудничество в Ровно.

"Еще раньше я предложил проукраинским неолигархическим партиям согласовать хотя бы мажоритарщиков. Особенно там, где можно дать бой местным "баронам". Не дожидаясь наших договоренностей наверху, наши активисты на местах уже начали действовать совместно, например в Ровно", - отметилСадовый.

"А сегодня вот такое. Святослав, если у вас там украли доступ к партийному Facebook то моргни", - обратился Садовый к Вакарчуку.

Напомним, накануне Садовый заявил, что предложит лидеру партии "Голос" Вакарчуку согласовать общих кандидатов на округах на выборы в Верховную Раду, политики обсудят это в ближайшее время.

В конце мая Вакарчук заявлял, что его партия не собирается объединяться с другими политическими брендами.