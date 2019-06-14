"Голос" опроверг информацию Садового о договоренностях с Вакарчуком согласовать общих кандидатов в Раду

"Политические игры и договоры за спиной избирателей - это старая политика, которая должна уйти в прошлое".

"Голос" опроверг информацию Садового о договоренностях с Вакарчуком согласовать общих кандидатов в Раду
Фото: Ірена Скуратовська

Партия "Голос" заявила, что не имеет никаких договоренностей с партией "Самопомощь" по поводу согласования общих кандидатов на округах на выборы в Верховную Раду. Об этом сообщается в твиттере партии "Голос".

"Информация о якобы каких-то договоренностях между нашими партиями, которую настойчиво озвучивает Андрей Садовый через контролируемые им СМИ, не соответствует действительности", - заявляет пресс-служба партии.

Также в сообщении сказано, что "политические игры и договоры за спиной избирателей - это старая политика, которая должна уйти в прошлое".

Напомним, Лидер партии "Самопомощь" Андрей Садовый заявил, что предложит лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку согласовать общих кандидатов на округах на выборы в Верховную Раду. Кроме того, он отметил, что в ближайшие дни политики встретятся, чтобы все это обсудить.

В конце мая Святослав Вакарчук уже заявлял, что его партия не собирается объединяться с другими политическими брендами.


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