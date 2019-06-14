ПЦУ готова отлучить Филарета в случае проведения собора Киевского патриархата

Участники собрания могут стать раскольниками.

ПЦУ готова отлучить Филарета в случае проведения собора Киевского патриархата
Фото: Lb.ua

Православная церковь Украины предостерегла почетного патриарха Филарета от проведения собора Киевского патриархата и предупредила, что участие в ней будет означать раскол.

"Самовольное и неуставное проведение собрания неопределенной группы неуполномоченных лиц с присвоением этому собранию названия «Собора» будет означает церковное разделение и отделение организаторов и участников таких собраний от Православной церкви Украины со всеми каноническими и юридическими последствиями", - говорится на сайте ПЦУ.

Православная церковь подчеркнула, что Филарет не имеет права единолично созвать "Поместный Собор УПЦ КП" ни по уставу Православной церкви Украины, ни даже по прекращенному уставу УПЦ КП.

"Всех иерархов, духовенство и верующих, желающих блага Церкви и Украины, призываем не принимать никакого участия в мероприятиях и действиях, которые разрушают единство поместной Православной церкви", - сказал он.

Напомним, в начале мая стало известно, что Филарет до сих пор считает себя патриархом УПЦ КП, продолжает пользоваться официальными бланками Киевского патриархата, выдает от имени этой структуры ордена и медали, публикует от имени Киевского патриархата распоряжения и требует их исполнения от епископов и священников новосозданной ПЦУ.

24 мая на синоде Православной церкви Украины Филарета пытались убедить, что УПЦ КП больше не существует, но не смогли этого сделать. 28 мая издал новый указ от имени УПЦ Киевского патриархата, запретив священнослужение ректору Киевской православной богословской академии протоиерею Александру Трофимлюку.

29 мая предстоятель ПЦУ Епифаний объявил документы, издаваемые от имени Киевского патриархата и "вносящие смуту среди клира города Киева", недействительными.

В ПЦУ также показали видео с собора УПЦ КП 15 декабря 2018 года, на котором Филарет лично подписывает решение о роспуске Киевского патриархата. Но Филарет и его сторонники отказались признать это поместным собором, а подписанный документ - действительным.

После этого стало известно, что Филарет созывает поместный собор Киевского патриархата на 20 июня.

Филарет управляет приходами Киевской епархии в составе поместной Православной церкви Украины.


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