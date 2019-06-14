Садовый и Вакарчук хотят согласовать общих кандидатов в Раду

В ближайшие дни политик встретятся, чтобы все обсудить.

Садовый и Вакарчук хотят согласовать общих кандидатов в Раду
Фото: Цензор.НЕТ

Лидер партии "Самопомощь" Андрей Садовый заявил, что предложит лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку согласовать общих кандидатов на округах на выборы в Верховную Раду, политики обсудят это в ближайшее время. Об этом Садовый написал в твиттере.

"Вчера в очередной раз предложил Вакарчуку согласовать общих кандидатов на округах. Мы готовы к компромиссам. Конкурировать нам между собой, когда в оппонентах местные феодалы как Дубневич на Львовщине, или Деркач на Сумщине - нет смысла!", - подчеркнул Лидер партии "Самопомощь" .

Он также отметил, что в ближайшие дни встретится с Вакарчуком, чтобы поговорить об этом.

Напомним, в первую пятерку "Самопомощи" вошли: ее лидер Андрей Садовый, депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая, глава ОО "Декларации под контролем" Александра Дрик, депутат Харьковского облсовета Татьяна Бидняк, вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид.

В конце мая Святослав Вакарчук сообщал, что его партия "Голос" не собирается объединяться с другими политическими брендами.

Глава штаба "Голоса" Юлия Клименко сегодня, 14 июня сообщила, что партия рассчитывает на 50-60 мест в новом составе Верховной Раде.


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