СБУ поймала бывшего главу "ЦИК ДНР" Лягина

Служба безопасности Украины задержала бывшего главу т.н. "Центральной избирательной комиссии ДНР" Романа Лягина.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в фейсбуке.

Роман Лягин был главой "ЦИК" на "референдуме" 11 мая 2014, также объявлял Захарченко избранным главой "ДНР". С 16 мая по 26 сентября был "министром труда и социальной политики ДНР". С 26 сентября 2014 года снова возглавил "ЦИК ДНР".

В апреле 2016 года главарь "ДНР" Александр Захарченко уволил Лягина "в связи с деятельностью, несовместимой с должностью". Тогда его обвинили в халатном отношении к исполнению обязанностей, систематическом нарушении трудовой дисциплины и деятельностьи, "выходящей за рамки возложенных на него функций, в том числе с целью личного обогащения".

Украина вменяет Лягину государственную измену.