СБУ поймала бывшего главу "ЦИК ДНР" Лягина

Организатору "референдума" вменяют госизмену.

СБУ поймала бывшего главу "ЦИК ДНР" Лягина
Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Служба безопасности Украины задержала бывшего главу т.н. "Центральной избирательной комиссии ДНР" Романа Лягина.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в фейсбуке.

Роман Лягин был главой "ЦИК" на "референдуме" 11 мая 2014, также объявлял Захарченко избранным главой "ДНР". С 16 мая по 26 сентября был "министром труда и социальной политики ДНР". С 26 сентября 2014 года снова возглавил "ЦИК ДНР".

В апреле 2016 года главарь "ДНР" Александр Захарченко уволил Лягина "в связи с деятельностью, несовместимой с должностью". Тогда его обвинили в халатном отношении к исполнению обязанностей, систематическом нарушении трудовой дисциплины и деятельностьи, "выходящей за рамки возложенных на него функций, в том числе с целью личного обогащения".

Украина вменяет Лягину государственную измену.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Парцхаладзе предложил построить АП на территории киевской промзоныПарцхаладзе предложил построить АП на территории киевской промзоны
В Киеве неизвестные подожгли на стоянке машину общественного активистаВ Киеве неизвестные подожгли на стоянке машину общественного активиста
Германия и РоSSия подписали договор об углублении экономического сотрудничестваГермания и РоSSия подписали договор об углублении экономического сотрудничества
Зеленский внес представление на увольнение ЛуценкоЗеленский внес представление на увольнение Луценко
В первую пятерку партии Смешко вошли Сотник, Чубаров, Мирошниченко и ЗаманаВ первую пятерку партии Смешко вошли Сотник, Чубаров, Мирошниченко и Замана
Блок рекламы


Похожие новости
В Ужгороде сожгли автомобиль бывшего вице-мэра города ЦапаВ Ужгороде сожгли автомобиль бывшего вице-мэра города Цапа
В Днепре полиция задержала главу ОТГ на взятке в 25 тысяч долларовВ Днепре полиция задержала главу ОТГ на взятке в 25 тысяч долларов
Кассационный админсуд Верховного суда отменил увольнение бывшего главы ВСЮ КолесниченкоКассационный админсуд Верховного суда отменил увольнение бывшего главы ВСЮ Колесниченко
Апелляционный суд освободил экс-главу Генштаба ВСУ Заману из-под стражиАпелляционный суд освободил экс-главу Генштаба ВСУ Заману из-под стражи
Полторак представил нового главу Генштаба Хомчака Вооруженным СиламПолторак представил нового главу Генштаба Хомчака Вооруженным Силам
Суд освободил из-под стражи бывшего мужа Подкопаевой НагорногоСуд освободил из-под стражи бывшего мужа Подкопаевой Нагорного
Киевский суд оставил под стражей экс-главу Апелляционного суда КрымаКиевский суд оставил под стражей экс-главу Апелляционного суда Крыма
Прокуратура обжаловала снятие судимости с бывшего нардепа ЛозинскогоПрокуратура обжаловала снятие судимости с бывшего нардепа Лозинского
Порошенко уволил главу АППорошенко уволил главу АП
Порошенко восстановил в должности главу НКРСИ времен Януковича и сразу люстрировал егоПорошенко восстановил в должности главу НКРСИ времен Януковича и сразу люстрировал его
Последние новости
Подгружаем последние новости