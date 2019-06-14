СБУ заявила о причастности "ЧВК Вагнера" к крушению Ил-76 над Луганском

Трагедия произошла пять лет назад.

Служба безопасности Украины установила причастность Кремля к крушению украинского военно-транспортного самолета Ил-76, которое произошло пять лет назад в небе над Луганском. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Пять лет назад 14 июня 2014 в небе над Луганском сотрудники роSSийской военной разведки (ГРУ) сбили военно-транспортный самолет Министерства обороны Ил-76. В той страшной катастрофе погибли 49 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Служба безопасности имеет неопровержимые доказательства, что решение о сбивании было принято в Кремле и приведено в действие внештатным подразделением Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, известным как "частная военная компания" Вагнера ", - указали в СБУ.

Фото: СБУ

Следователи СБУ установили, что преступный приказ отдал непосредственно командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Евгений Никифоров, командированный на Донбасс для осуществления военного вторжения и оккупации части территории суверенной страны. Исполнители убийства украинских воинов - Дмитрий Уткин, Андрей Гуральов и Андрей Лебедев, по возвращении в РоSSию были отмечены Путиным официальными государственными наградами" Орденами Мужества.

Напомним, в ночь с 13 на 14 июня 2014 террористы сбили транспортный самолет Вооруженных сил Украины, в авиакатастрофе погибли 49 человек, включая 40 десантниками 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады.


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