Злоумышленник, требовавший $2 млн за влияние на Холодницкого в деле Онищенко, получил 6 лет тюрьмы

Мошенника уличили в ноябре 2016 года.

Злоумышленник, требовавший $2 млн за влияние на Холодницкого в деле Онищенко, получил 6 лет тюрьмы
Фото: Depositphotos/JanPietruszka

Голосеевский районный суд Киева вынес приговор мошеннику, который, прикрываясь именем руководителя САП, получил деньги за якобы решение вопроса прекращения уголовного преследования в отношении беглого нардепа Александра Онищенко.

Об этом информирует пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Согласно сообщению, мошенника приговорили к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В пресс-службе отметили, что злоумышленника задержали в ноябре 2016 года в ходе спецоперации при получении первой части "вознаграждения" в размере 1 млн долларов США по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах)

"Указанный гражданин, реализуя мошенническую схему, используя и прикрываясь именем руководителя САП Назара Холодницкого, обещал прекращение сотрудниками Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также детективами Национального антикоррупционного бюро Украины уголовного преследования в отношении народного депутата Украины Александра Онищенко", - говорится в сообщении.

Напомним, Онищенко бежал из Украины и находится в розыске, хотя Интерпол отказался объявлять его в международный розыск. 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.

Онищенко создал преступную организацию, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года незаконно заработали более 1,6 млрд грн на реализации природного газа. В результате таких действий ПАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") был нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

В "газовой схеме" замешаны несколько десятков человек. Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, считаются его мать Инесса Кадырова и бизнесмен Валерий Постный.

21 мая Александр Онищенко сообщил о готовности вернуться в Украину, чтобы принимать участие в судебном процессе. Также он заявил, что рассматривает вариант участия в парламентских выборах, но не сообщил, с какой политической силой.


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