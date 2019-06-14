Кабмин назначил замглавы Госкино Сергея Недзельского

В конкурсном отборе на эту должность, Недзельский победил еще в 2018 году.

Кабмин назначил замглавы Госкино Сергея Недзельского
Сергей Недзельский
Фото: mediananny.com

Кабинет Министров назначил заместителем главы Государственного агентства по вопросам кино Сергея Недзельского с испытательным сроком на 2 месяца. Об этом сообщается в распоряжении Кабмина №400 от 12 июня.

"Назначить Недзельского Сергея Петровича заместителем Председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством, установив испытание сроком на два месяца", - сказано в распоряжении.

Глава Госкино Филипп Ильенко сообщал, что в конкурсном отборе на должность замглавы Госкино Недзельский победил еще в 2018 году.

Ранее Сергей Недзельский занимал должность директора департамента по производству в Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) и был продюсером "Pronto Film".

Напомним, в середине мая Госкино презентовало трейлер фильма "Запрещенный" о судьбе украинского поэта и диссидента Василия Стуса. Фильм выходит в прокат 5 сентября. В главных ролях: Дмитрий Ярошенко, Виталий Салий, Олег Масленников, Евгения Гладий, Карина Шереверова, Диана Розовлян.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Парцхаладзе предложил построить АП на территории киевской промзоныПарцхаладзе предложил построить АП на территории киевской промзоны
Германия и РоSSия подписали договор об углублении экономического сотрудничестваГермания и РоSSия подписали договор об углублении экономического сотрудничества
В Киеве неизвестные подожгли на стоянке машину общественного активистаВ Киеве неизвестные подожгли на стоянке машину общественного активиста
Бойко и Медведчук приехали в Санкт-Петербург к главе "Газпрома"Бойко и Медведчук приехали в Санкт-Петербург к главе "Газпрома"
Зеленский внес представление на увольнение ЛуценкоЗеленский внес представление на увольнение Луценко
Блок рекламы


Похожие новости
Госкино запретило прокат второго сезона сериала "Сваты", 1+1 media обжалует это решениеГоскино запретило прокат второго сезона сериала "Сваты", 1+1 media обжалует это решение
Президент Греции назначил досрочные выборы парламента на 7 июляПрезидент Греции назначил досрочные выборы парламента на 7 июля
Гройсман: Кабмин принял необходимые решения, чтобы цены на электроэнергию не рослиГройсман: Кабмин принял необходимые решения, чтобы цены на электроэнергию не росли
Печерский суд арестовал квартиру экс-замглавы СБУ КононенкоПечерский суд арестовал квартиру экс-замглавы СБУ Кононенко
Зеленский уволил замглавы СБУ КононенкоЗеленский уволил замглавы СБУ Кононенко
Кабмин в среду примет все решения для запуска рынка электроэнергии с 1 июля, - ГройсманКабмин в среду примет все решения для запуска рынка электроэнергии с 1 июля, - Гройсман
США назначили временного поверенного в УкраинеСША назначили временного поверенного в Украине
Зеленский уволил первого замглавы СБУ Маликова и начальника киевского главка СБУ ВалендюкаЗеленский уволил первого замглавы СБУ Маликова и начальника киевского главка СБУ Валендюка
Кононенко подал в отставку с должности замглавы СБУКононенко подал в отставку с должности замглавы СБУ
"Оппозиционный блок" готовится к воссоединению партии и назначил съезд"Оппозиционный блок" готовится к воссоединению партии и назначил съезд
Последние новости
Подгружаем последние новости