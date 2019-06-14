Суд Барышевки запретил Рожковой исполнять обязанности

"Если это так, то Национальный банк обжалует его в предусмотренном законом порядке".

?Суд Барышевки запретил Рожковой исполнять обязанности
Фото: пресс-служба НБУ

Барышевский районный суд Киевской области 11 июня принял решение, которое запрещает Екатерине Рожковой исполнять обязанности первого замглавы правления НБУ.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Решение суда еще не обнародовано в реестре, и НБУ узнал о нем из письма физлица-участника судебного разбирательства.

"Согласно процессуальному кодексу решение суда подлежит исполнению немедленно, то есть сразу после получения. Однако пока что мы не получали и не присутствовали при вынесении любого постановления о запрете членам правления Национального банка осуществлять свои полномочия. Поэтому мы не можем утверждать, что информация о наличии соответствующего постановления соответствует действительности. Если это так, то Национальный банк обжалует его в предусмотренном законом порядке. Кроме того, Национальный банк готов изучить наличие признаков, которые могут свидетельствовать о неправосудности таких действий судьи, а следовательно и оснований для обращения с жалобой на действия судьи и обращения в правоохранительные органы", - заявил начальник управления претензионно-исковой деятельности Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Напомним, что накануне стало известно о том, что суд Барышевки принял еще одно сомнительное решение о приостановке лицензии авиакомпании SkyUp. Министр инфраструктуры Владимир Омелян намекнул, что за этим может стоять Игорь Коломойский, который связан с авиакомпанией МАУ.

Что касается Рожковой, то Коломойский неоднократно винил ее в том, что у него забрали Приватбанк.


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