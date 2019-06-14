МИД Украины не определился, кто в Молдове премьер-министр

Украинский представитель встретился и с Санду, и с Филипом.

Министерство иностранных дел Украины не определилось, кто в Молдове премьер-министр.

Пресс-служба МИДа в четверг сообщила, что спецпредставитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктор Крыжановский 12 июня совершил рабочую поездку в Молдову, где провел встречи с лидерами страны.

В первой половине дня он встретился со спикером парламента Зинаидой Гречаный, премьер-министром Майей Санду, которую назначило парламентское большинство ПРСМ и ACUM, и членами ее правительства - вице-премьером по вопросам реинтеграции Василием Шовой и министром иностранных дел Николаем Попеску.

Во второй половине дня Крижановский провел переговоры с премьер-министром от ДПМ Павлом Филипом, вице-премьером по вопросам реинтеграции Кристиной Лесник и министром иностранных дел Тудором Уляновски.

"Состоялся обмен мнениями по ситуации в РМ. Отмечено, что нынешний политический кризис потенциально дестабилизирует ситуацию с безопасности в регионе. Виктор Крыжановский отметил, что для Украины важно, чтобы Молдова и в дальнейшем двигалась по пути европейской интеграции", - говорится в сообщении.

Украина призвала все политические силы в Молдове решать споры путем политического диалога, чтобы избежать силового противостояния и в итоге найти взвешенное решение, которое стабилизирует ситуацию и будет способствовать демократическому развитию государства.

Напомним, что в феврале 2019 года в Молдове состоялись парламентские выборы. Партия социалистов Республики Молдовы получила 35 мандатов, Демократическая партия Молдовы - 30, блок ACUM - 26, партия ШОР - 7.

Для формирования большинства в Молдове необходим 51 депутат, но переговоры между партиями зашли в тупик.

7 июня в Молдове истек срок для формирования коалиции, однако президент Игорь Додон не распустил парламент. На следующий день ПРСМ и ACUM сформировали большинство, назначив нового спикера и правительство во главе с Майей Санду.

Третья крупная парламентская партия - Демократическая партия - обвинила конкурентов в узурпации власти.

Конституционный суд Молдовы объявил действия парламента неконституционными, отстранил Додона и передал его полномочия премьер-министру Павлу Филипу.

Филип распустил парламент и назначил выборы на 6 сентября.