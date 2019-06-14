В случае возвращения в ПАСЕ РоSSия планирует включить в делегацию депутатов от оккупированного Крыма

Решение может быть принято уже 24-25 июня.

РоSSия намерена включить в делегацию ПАСЕ депутатов, представляющих оккупированный Крым, если стране вернут право голоса на заседаниях Ассамблеи. Это может произойти уже на ближайшей летней сессии в июне, сообщил на брифинге 13 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин, пишет "Дождь".

Если в первый день работы сессии ПАСЕ 24 июня организация примет резолюцию о предоставлении роSSийской делегации полномочий по участию в ней, то РоSSия в тот же день направит заявку на участие и уже 25 июня будет в Страсбурге. По словам Володина, речь идет о восстановлении базовых прав роSSийской делегации — участие в работе организации, голосование и выступление.

Если 25 июня при регистрации полномочия роSSийской делегации не будут восстановлены в полном объеме, тогда делегация покинет сессию. Оплачивать взнос в Совет Европы РоSSия также не намерена.

Источник "Дождя" в руководстве нижней палаты парламента рассказал, что если Госдума примет решение направлять свою делегацию в ПАСЕ , то в ее состав по инициативе фракций могут войти депутаты от оккупированных Крыма и Севастополя.

"Вероятно, они будут включены", - подтвердил источник в руководстве фракции правящей "Единой РоSSии". В парламенте также считают, что в случае применения санкций за включение депутатов от аннексированных территорий ПАСЕ может применить ограничительные меры персонально к таким депутатам, а не ко всей делегации.