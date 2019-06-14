В Ужгороде сожгли автомобиль бывшего вице-мэра города Цапа

Полиция расследует произошедшее как умышленный поджог.

В Ужгороде сожгли автомобиль бывшего вице-мэра города Цапа
Иштван Цап
Фото: 24 Канал

В Ужгороде неизвестные подожгли машину бывшего первого заместителя мэра города Иштвана Цапа.

Об этом он сообщил в Фейсбуке и опубликовал фото сгоревшего автомобиля.

"Когда ты мешаешь системе и тебя не могут купить - тебя запугивают, преследуют по надуманным уголовным делам, дискредитируют, травят через продажных глашатаев, пытаются упрятать за решетку, отстраняют десятки раз от должности, несколько раз незаконно увольняют. Подлая и страшная система не терпит людей, которые, несмотря ни на что, твердо стоят на своей позиции..", - прокомментировал произошедшее Цап.

В Нацполиции Закарпатской области LIGA.net рассказали, что анонимное сообщение о горящем Мерседесе поступило в 04:17.

Сейчас правоохранители проводят экспертизу вещей, поврежденный автомобиль забрали в полицейский участок. Предварительная квалификация дела - ч. 2 ст. 194 УК (умышленное повреждение или уничтожение имущества путем поджога").

Фото: facebook.com/Іштван-Цап

Фото: facebook.com/Іштван-Цап

Напомним, 25 января 2017 года в здании Ужгородского горсовета провели обыски. Сообщалось, что несколько чиновников были разоблачены во взяточничестве. Позже генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании посредника. По его информации, Цап находился в это время в Киеве и, узнав об этом, подался в бега.

Однако, 27 января Цап сам явился в прокуратуру Закарпатской области. Ему там сообщили о подозрении в получении взятки. Еще один фигурант дела - депутат горсовета, ему также сообщили о подозрении. В прокуратуре области заявляли, что будут требовать ареста без права выйти под залог для всех фигурантов дела.

Суд отстранил Цапа с должности первого заместителя городского головы и отправил его под ночной домашний арест. В феврале Апелляционный суд по иску прокуратуры ужесточил меру пресечения для Цапа, назначив ему содержание под стражей.

Но уже через час он уплатил 240 тысяч гривен и вышел под залог.


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