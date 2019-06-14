Зеленский встретился с Ющенко
Ранее президент провел встречу с Тимошенко.
Президент Владимир Зеленский в среду, 12 июня, встретился с третьим президентом Украины Виктором Ющенко.
Стороны обсудили социально-политическую ситуацию в контексте внеочередных парламентских выборов, сообщает Администрация президента.
"Сегодня президент Украины Владимир Зеленский встречался с Виктором Ющенко. Действующий и бывший президенты обсудили социально-политическую ситуацию в контексте внеочередных парламентских выборов и подчеркнули необходимость сохранения гражданского мира, спокойствия и единства", - говорится в сообщении, обнародованном в аккаунте АПУ в Twitter.
Ранее сегодня президент провел встречу с лидером "Батькивщины". Юлия Тимошенко обсудила с Владимиром Зеленским ситуацию в стране и внеочередные выборы в Верховную Раду.
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