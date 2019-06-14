Президент Румынии просит экстренного вмешательства ЕС в урегулирование кризиса в Молдове

Ранее Евросоюз признал новое правительство Молдовы легитимным.

Президент Румынии Клаус Йоханнис направил председателю Европейского Совета Дональду Туску и главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру письмо, в котором просит экстренного вмешательства ЕС в урегулировании политического и конституционного кризиса в Молдове.

Об этом сообщает Укринформ.

"Румыния как член Европейского Союза обеспокоена происходящими в Республике Молдова событиями. На наш взгляд, Республика Молдова в качестве ассоциированного партнера ЕС , подписавшая Соглашение об ассоциации и о зоне свободной и всеобъемлющей торговли, будучи членом Восточного партнерства, столкнулась с глубоким политическим и конституционным кризисом, которые представляют угрозу для стабильности государства и для всего региона в целом", - говорится в письме.

Президент Румынии выражает надежду, что Европейский Союз, руководствуясь своими обязательствами перед Республикой Молдова, а также посредством европейской политики добрососедства и принципами глобальной Стратегии ЕС предпримет конкретные шаги и приступит в экстренном порядке к поиску путей урегулирования кризиса в Молдове, а Румыния выражает свою готовность поддержать усилия всех государств-членов ЕС .

Ранее Евросоюз признал новое правительство Молдовы легитимным и выразил готовность сотрудничать с ним.

Напомним, 7 июня в Молдове истек срок для формирования коалиции, но президент Игорь Додон не распустил парламент. На следующий день Партии социалистов Республики Молдовы и проевропейский блок ACUM сформировали большинство, назначив нового спикера и правительство во главе с Майей Санду.

Третья крупная парламентская партия - Демократическая партия - обвинила конкурентов в узурпации власти.

Конституционный суд Молдовы объявил действия парламента неконституционными, отстранил Додона и передал его полномочия бывшему премьер-министру Павлу Филипу.

Филип сразу распустил парламент и назначил выборы на 6 сентября.

11 июня президент Молдовы отменил указ о роспуске парламента.