Президент Румынии просит экстренного вмешательства ЕС в урегулирование кризиса в Молдове

Ранее Евросоюз признал новое правительство Молдовы легитимным.

Президент Румынии просит экстренного вмешательства ЕС в урегулирование кризиса в Молдове
Клаус Йоханнис
Фото: aif.md

Президент Румынии Клаус Йоханнис направил председателю Европейского Совета Дональду Туску и главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру письмо, в котором просит экстренного вмешательства ЕС в урегулировании политического и конституционного кризиса в Молдове.

Об этом сообщает Укринформ.

"Румыния как член Европейского Союза обеспокоена происходящими в Республике Молдова событиями. На наш взгляд, Республика Молдова в качестве ассоциированного партнера ЕС, подписавшая Соглашение об ассоциации и о зоне свободной и всеобъемлющей торговли, будучи членом Восточного партнерства, столкнулась с глубоким политическим и конституционным кризисом, которые представляют угрозу для стабильности государства и для всего региона в целом", - говорится в письме.

Президент Румынии выражает надежду, что Европейский Союз, руководствуясь своими обязательствами перед Республикой Молдова, а также посредством европейской политики добрососедства и принципами глобальной Стратегии ЕС предпримет конкретные шаги и приступит в экстренном порядке к поиску путей урегулирования кризиса в Молдове, а Румыния выражает свою готовность поддержать усилия всех государств-членов ЕС.

Ранее Евросоюз признал новое правительство Молдовы легитимным и выразил готовность сотрудничать с ним.

Напомним, 7 июня в Молдове истек срок для формирования коалиции, но президент Игорь Додон не распустил парламент. На следующий день Партии социалистов Республики Молдовы и проевропейский блок ACUM сформировали большинство, назначив нового спикера и правительство во главе с Майей Санду.

Третья крупная парламентская партия - Демократическая партия - обвинила конкурентов в узурпации власти.

Конституционный суд Молдовы объявил действия парламента неконституционными, отстранил Додона и передал его полномочия бывшему премьер-министру Павлу Филипу.

Филип сразу распустил парламент и назначил выборы на 6 сентября.

11 июня президент Молдовы отменил указ о роспуске парламента.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Парцхаладзе предложил построить АП на территории киевской промзоныПарцхаладзе предложил построить АП на территории киевской промзоны
Германия и РоSSия подписали договор об углублении экономического сотрудничестваГермания и РоSSия подписали договор об углублении экономического сотрудничества
В Киеве неизвестные подожгли на стоянке машину общественного активистаВ Киеве неизвестные подожгли на стоянке машину общественного активиста
Бойко и Медведчук приехали в Санкт-Петербург к главе "Газпрома"Бойко и Медведчук приехали в Санкт-Петербург к главе "Газпрома"
Зеленский внес представление на увольнение ЛуценкоЗеленский внес представление на увольнение Луценко
Блок рекламы


Похожие новости
МИД Украины не определился, кто в Молдове премьер-министрМИД Украины не определился, кто в Молдове премьер-министр
Президент Греции назначил досрочные выборы парламента на 7 июляПрезидент Греции назначил досрочные выборы парламента на 7 июля
В Молдове группа офицеров МВД перешла на сторону нового правительстваВ Молдове группа офицеров МВД перешла на сторону нового правительства
На президентских выборах в Казахстане побеждает преемник НазарбаеваНа президентских выборах в Казахстане побеждает преемник Назарбаева
Президент Польши подписал изменения, которые распространяют карту поляка на весь мирПрезидент Польши подписал изменения, которые распространяют карту поляка на весь мир
Зеленский предоставил президентский самолет для возвращения детей из ГрузииЗеленский предоставил президентский самолет для возвращения детей из Грузии
НАТО подтвердило перспективу членства для Украины при президенте ЗеленскомНАТО подтвердило перспективу членства для Украины при президенте Зеленском
Президент заявил генсеку НАТО о готовности к переговорам с РФ для достижения мираПрезидент заявил генсеку НАТО о готовности к переговорам с РФ для достижения мира
Украинские десантники участвуют в международных учениях "Saber guardian-2019" в РумынииУкраинские десантники участвуют в международных учениях "Saber guardian-2019" в Румынии
На сайте президента обнародовали стенограмму встречи Зеленского с руководством Рады и парламентских фракцийНа сайте президента обнародовали стенограмму встречи Зеленского с руководством Рады и парламентских фракций
Последние новости
Подгружаем последние новости