Партия "Батькивщина" обнародовала список 50 кандидатов на выборы

Сейчас рейтинг "Батькивщины" находится на уровне около 7%.

Партия "Батькивщина" обнародовала список 50 кандидатов на выборы
Фото: ba.org.ua

Партия ВО "Батькивщина" обнародовала список из 50 кандидатов на внеочередных выборах 21 июля.

Список опубликован на сайте политсилы.

1. Юлия Тимошенко

2. Сергей Тарута

3. Валентин Наливайченко

4. Сергей Соболев

5. Елена Кондратюк

6. Иван Кириленко

7. Андрей Кожемякин

8. Григорий Немыря

9. Сергей Власенко

10. Валерий Дубиль

11. Александр Абдуллин

12. Иван Крулько

13. Анжелика Лабунская

14. Константин Бондарев

15. Михаил Цимбалюк

16. Виталий Данилов

17. Ольга Белькова

18. Алексей Кучеренко

19. Андрей Николаенко

20. Михаил Волынец

21. Андрей Пузийчук

22. Алена Шкрум

23. Владимир Кабаченко

24. Вадим Ивченко

25. Сергей Евтушок

26. Михаил Соколов

27. Богдан Лукашук

28. Михаил Ливинский

29. Александр Черноиваненко

30. Маркиян Лубкивский

31. Сергей Митрофанский

32. Алексей Рябчин

33. Василий Гладий

34. Мгер Куюмчан

35. Николай Тихонов

36. Валерий Бондарук

37. Александра Кужель

38. Олег Радковский

39. Юрий Тренкин

40. Иван Курах

41. Ирина Веригина

42. Николай Слипченко

43. Екатерина Гогунская

44. Виктор Олейник

45. Сергей Подгорный

46. Елена Шустик

47. Ольга Боднар-Петровская

48. Андрей Павловский

49. Иван Томич

50. Екатерина Приходько

Ранее сегодня лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко обсудила с президентом Владимиром Зеленским ситуацию в стране и внеочередные выборы в Верховную Раду.

В понедельник, 10 июня, "Батькивщина" провела съезд, на котором представила первую пятерку своего списка.

В 2014 году за "Батькивщину" проголосовали 5,68% избирателей. Она заняла шестое место и получила 17 мандатов в Верховной Раде (не считая мажоритарщиков). По данным последних соцопросов, сейчас рейтинг "Батькивщины" находится на уровне около 7%.


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