ГБР задержало группу чиновников и полицейских, подозреваемых в вымогательстве $500 тыс.
Злоумышленники вымогали у бизнесмена эту сумму за выделение земучастка в Черновицкой области.
Следователи Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры задержали группу должностных лиц местного самоуправления, подозреваемых в вымогательстве.
Об этом сообщил в Фейсбуке генпрокурор Юрий Луценко.
"Разоблачена группа злоумышленников, в которую входили должностные лица органов местного самоуправления и полиции, которые вымогали у гражданина 500 тыс. долларов США за выделение ему в пользование для ведения охотничьего хозяйства земельного участка размером около 100 га, расположенного на территории Путильского района Черновицкой области", - написал он.
По словам генпрокурора, сейчас злоумышленники задержаны при получении части денег - в размере $200 тыс.
Напомним, в конце мая полиция задержала двоих человек за шантаж и вымогательство взятки у и.о. госсекретаря Минэкологии.
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