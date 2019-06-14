ГБР задержало группу чиновников и полицейских, подозреваемых в вымогательстве $500 тыс.

Злоумышленники вымогали у бизнесмена эту сумму за выделение земучастка в Черновицкой области.

ГБР задержало группу чиновников и полицейских, подозреваемых в вымогательстве $500 тыс.
Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Следователи Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры задержали группу должностных лиц местного самоуправления, подозреваемых в вымогательстве.

Об этом сообщил в Фейсбуке генпрокурор Юрий Луценко.

"Разоблачена группа злоумышленников, в которую входили должностные лица органов местного самоуправления и полиции, которые вымогали у гражданина 500 тыс. долларов США за выделение ему в пользование для ведения охотничьего хозяйства земельного участка размером около 100 га, расположенного на территории Путильского района Черновицкой области", - написал он.

По словам генпрокурора, сейчас злоумышленники задержаны при получении части денег - в размере $200 тыс.

Напомним, в конце мая полиция задержала двоих человек за шантаж и вымогательство взятки у и.о. госсекретаря Минэкологии.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Парцхаладзе предложил построить АП на территории киевской промзоныПарцхаладзе предложил построить АП на территории киевской промзоны
Германия и РоSSия подписали договор об углублении экономического сотрудничестваГермания и РоSSия подписали договор об углублении экономического сотрудничества
В Киеве неизвестные подожгли на стоянке машину общественного активистаВ Киеве неизвестные подожгли на стоянке машину общественного активиста
Бойко и Медведчук приехали в Санкт-Петербург к главе "Газпрома"Бойко и Медведчук приехали в Санкт-Петербург к главе "Газпрома"
Зеленский внес представление на увольнение ЛуценкоЗеленский внес представление на увольнение Луценко
Блок рекламы


Похожие новости
США продлили санкции против Лукашенко и ряда белорусских чиновниковСША продлили санкции против Лукашенко и ряда белорусских чиновников
МВД пересмотрит дела полицейских, которые восстанавливались после переаттестации через судыМВД пересмотрит дела полицейских, которые восстанавливались после переаттестации через суды
ГБР задержало сотрудника "Киевтрансгаза" при получении $12 тыс. взятки от застройщикаГБР задержало сотрудника "Киевтрансгаза" при получении $12 тыс. взятки от застройщика
Во Франции задержали двух подозреваемых в совершении взрыва в ЛионеВо Франции задержали двух подозреваемых в совершении взрыва в Лионе
Апелляционный суд Харькова отклонил жалобу чиновников по сносу палаткиАпелляционный суд Харькова отклонил жалобу чиновников по сносу палатки
Суд отпустил подозреваемых в покушении на лидера С14 под домашний арестСуд отпустил подозреваемых в покушении на лидера С14 под домашний арест
Полиция задержала подозреваемых в нападении на экс-кандидата в мэры КаменскогоПолиция задержала подозреваемых в нападении на экс-кандидата в мэры Каменского
В Шри-Ланке задержали семерых подозреваемых в организиции взрывовВ Шри-Ланке задержали семерых подозреваемых в организиции взрывов
Полиция Северной Ирландии арестовала 18-летнего и 19-летнего подозреваемых в убийстве журналисткиПолиция Северной Ирландии арестовала 18-летнего и 19-летнего подозреваемых в убийстве журналистки
СБУ задержала двух чиновников "Киевоблэнерго" на взятке в 87 тыс. гривенСБУ задержала двух чиновников "Киевоблэнерго" на взятке в 87 тыс. гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости