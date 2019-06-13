Абромавичус получил должность в набсовете "Укроборонпрома"

Зеленский поручил экс-министру наблюдать за оружейным концерном.

Абромавичус получил должность в набсовете "Укроборонпрома"
Фото: dyvys.in

Бывший министр эконмоического развития и торговли Айварас Абромавичус, который помогал Владимиру Зеленскому в ходе избирательной кампании, получил должность в наблюдательном совете концерна "Укроборонпром".

Указ №402 о назначении Абромавичуса членом набсовета был подписан Зеленским 12 июня.

Ранее в набсовет входили глава Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский, генерал-лейтенант запаса Ярослав Скалько и ректор Национального технического университета "Киевский политехнический институт им. И. Сикорского" Михаил Згуровский.

В указе Зеленского сказано, что срок полномочий Черкасского и Скалько завершился и они выведены из состава набсовета.

Напомним, Абромавичус был министром экономики в 2014-2016 годах.

В феврале 2016 года Абромавичус подал в отставку с должности главы МЭРТ из-за отсутствия поддержки и активного противодействия проводимым его командой реформам. Министр обвинил народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко в блокировании работы МЭРТ и осуществлении давления.


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