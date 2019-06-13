Рева не будет баллотироваться в Раду и готов работать только в правительстве Гройсмана

Министр соцполитики заявил, что не намерен быть народным депутатом.

?Рева не будет баллотироваться в Раду и готов работать только в правительстве Гройсмана
Андрей Рева
Фото: Макс Требухов

Министр социальной политики Андрей Рева не будет баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду и готов работать в Кабинете министров только при премьер-министре Владимире Гройсмане.

Об этом он заявил журналистам в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Я не планирую быть народным депутатом", - сказал Рева.

Он также отметил, что если после выборов Гройсман снова возглавит правительство и предложит ему должность, то он готов рассматривать такой вариант.

Андрій Рева: «Ми розуміли, що тарифи працюватимуть проти рейтингів влади, але потрібно було уникнути дефолту»

"Если не будет Владимир Борисович премьером, а будут другие люди, то извините, я таких вариантов не рассматриваю", - добавил Рева.

Напомним, Рева возглавил Минсоцполитики в правительстве Гройсмана в апреле 2016 года. В сентябре прошлого года профильный комитет Рады поддержал его увольнение.


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