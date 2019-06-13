Комиссар Совета Европы Миятович подтвердила намерение посетить Крым

Дата поездки и другие детали визита пока что "согласовываются".

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович заявила, что намерена посетить оккупированный РФ Крым, однако "пока это надо подтвердить". Об этом сообщила пресс-служба Офиса комиссара по правам человека Совета Европы, пишет "Радио Свобода".

"В связи с некоторыми заявлениями, которые распространяются в средствах массовой информации и в интернете о моем визите в Крым, я хотела бы подчеркнуть, что я действительно планирую поехать в Крым, но пока это еще надо подтвердить. Есть много вопросов, которые необходимо уточнить, чтобы я могла заниматься правозащитной деятельностью на полуострове", - сказала Миятович.

Ранее пресс-служба МИД РоSSии 11 июня заявила, что "достигнута договоренность о поездке комиссара СЕ по правам человека Миятович в Крым 7-11 октября этого года". Публичных комментариев украинского министерства по поводу намерений Миятович посетить Крым пока нет.

Напомним, накануне роSSийские силовики провели в Крыму обыски в домах крымских татар, по итогам которых задержали 8 человек. Оккупационный суд Симферополя арестовал всех задержанных на два месяца - до 5 августа.