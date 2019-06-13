Климкин попросил нардепов поддержать его отставку

Ранее парламент отказался увольнять главу МИД.

Климкин попросил нардепов поддержать его отставку
Фото: Макс Левин

Министр иностранных дел Павел Климкин попросил Верховную Раду поддержать его прошение об отставке после того, как Рада уже отказывалась его уволить.

Об этом Климкин написал в Twitter.

"Дубль №2. Искренне прошу депутатов поддержать мою просьбу об отставке", - написал глава МИД.

Также Климкин заранее выразил благодарность парламенту.

Павел Климкин возглавлял МИД Украины с 19 июня 2014 года. 17 мая 2019 года он подал в отставку, но Верховная Рада отказалась ее принять.

11 июня президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде назначить министром иностранных дел Вадима Пристайко.

Сообщалось, что Климкин планирует баллотироваться в Раду по мажоритарке.


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