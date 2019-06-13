СБУ рассекретила среди заключенных из ОРЛО агентов "ЛНР"

Боевики Луганской области передали для отбывания наказания в Украине более 60 человек.

СБУ рассекретила среди заключенных из ОРЛО агентов "ЛНР"
Фото: chatri2513/Depositphotos

Оперативники Службы безопасности Украины обнаружили лиц, прибывших для отбывания наказания в украинских пенитенциарных учреждениях и которые были завербованы "ЛНР". Об этом сегодня сообщила пресс-служба ведомства.

"При осуществлении проверочных мероприятий по этапированным осужденным оперативники спецслужбы обнаружили лиц, завербованных так называемым "МГБ ЛНР", - сказано в сообщении.

Условием перемещения осужденных с ОРДЛО в исправительные учреждения на территории, контролируемой украинскими властями, является подписание обязательства о негласном сотрудничестве с "силовыми структурами" боевиков, в частности - согласие на выполнение преступных задач после освобождения из мест лишения свободы. Заключенных обязали собирать для "ЛНР" информацию о местах дислокации, составе и маршрутах передвижения украинских военных подразделений.

"Чтобы принудить заключенных к противоправной деятельности пророSSийские террористы прибегают к методам физического и психологического давления, создают им невыносимые условия содержания. Кроме того, по свидетельствам осужденных, особенно жестокие издевательства испытывают лица, не являющиеся уроженцами Донецкой и Луганской областей и открыто заявляющие о своей проукраинской позиции. Даже за использование украинского языка и выявленные в камерах бытовые вещи с государственной символикой осужденные подвергаются суровым наказанием. Нередки случаи отработки на них силовых приемов подавления массового неповиновения на заключенных ", - сообщили в спецслужбе.

Осужденные предоставили СБУ подробные показания об обстоятельствах их вербовки. Сейчас продолжаются проверочные мероприятия.

Напомним, с начала года боевики Луганской области передали на подконтрольную Украине территорию более 60 заключенных, отбывающих наказание в местах лишения свободы.


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