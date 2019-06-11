Главой Службы внешней разведки стал нардеп от "Батькивщины" Бухарев
Он раньше работал в Налоговой и СБУ.
Главой Службы внешней разведки назначен Владислав Бухарев, депутат Верховной Рады от "Батькивщины".
Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка на брифинге во вторник.
"Был подписан указ о назначении главы Службы внешней разведки. Им назначен Бухарев Владислав", - сказал он.
О возможности назначения Бухарева LB.ua писал еще 22 мая.
Владислав Бухарев - народный депутат Верховной Рады VIII созыва.
С декабря 2007 по март 2010 занимал пост первый заместитель Председателя Государственной налоговой администрации Украины - начальник налоговой милиции.
1 марта 2014 года и.о. президента Украины Александр Турчинов назначил Бухарева первым заместителем главы СБУ - начальником главного управления по борьбе с коррупцией.
На парламентских выборах баллотировался по одномандатному избирательному округу №162 от партии "Батькивщина", прошел в Раду, набрав 20,26% голосов избирателей.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
11.06.2019 23:00
11.06.2019 23:14