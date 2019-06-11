Главой Службы внешней разведки стал нардеп от "Батькивщины" Бухарев

Он раньше работал в Налоговой и СБУ.

Главой Службы внешней разведки стал нардеп от "Батькивщины" Бухарев
Владислав Бухарев
Фото: facebook.com/pg/buharev

Главой Службы внешней разведки назначен Владислав Бухарев, депутат Верховной Рады от "Батькивщины".

Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка на брифинге во вторник.

"Был подписан указ о назначении главы Службы внешней разведки. Им назначен Бухарев Владислав", - сказал он.

О возможности назначения Бухарева LB.ua писал еще 22 мая.

Владислав Бухарев - народный депутат Верховной Рады VIII созыва.

С декабря 2007 по март 2010 занимал пост первый заместитель Председателя Государственной налоговой администрации Украины - начальник налоговой милиции.

1 марта 2014 года и.о. президента Украины Александр Турчинов назначил Бухарева первым заместителем главы СБУ - начальником главного управления по борьбе с коррупцией.

На парламентских выборах баллотировался по одномандатному избирательному округу №162 от партии "Батькивщина", прошел в Раду, набрав 20,26% голосов избирателей.


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