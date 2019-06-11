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Главой Службы внешней разведки стал нардеп от "Батькивщины" Бухарев Он раньше работал в Налоговой и СБУ. Владислав Бухарев Фото: facebook.com/pg/buharev Главой Службы внешней разведки назначен Владислав Бухарев, депутат Верховной Рады от "Батькивщины". Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка на брифинге во вторник. "Был подписан указ о назначении главы Службы внешней разведки. Им назначен Бухарев Владислав", - сказал он. О возможности назначения Бухарева LB.ua писал еще 22 мая. Владислав Бухарев - народный депутат Верховной Рады VIII созыва. С декабря 2007 по март 2010 занимал пост первый заместитель Председателя Государственной налоговой администрации Украины - начальник налоговой милиции. 1 марта 2014 года и.о. президента Украины Александр Турчинов назначил Бухарева первым заместителем главы СБУ - начальником главного управления по борьбе с коррупцией. На парламентских выборах баллотировался по одномандатному избирательному округу №162 от партии "Батькивщина", прошел в Раду, набрав 20,26% голосов избирателей.

LB.ua

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