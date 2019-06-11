Зеленский предложил на пост главы МИД Вадима Пристайко

Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде назначить министром иностранных дел Вадима Пристайко.

Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка на брифинге во вторник.

"Президент подписал представление об освобождении Климкина с должности министра иностранных дел и внес представление на назначение Пристайко Вадима Владимировича министром иностранных дел", - рассказал он.

Напомним, что Пристайко с 22 мая занимает должность заместителя главы Администрации президента, а до этого возглавлял миссию Украины при НАТО.

В 2014-2017 годах он работал заместителем и первым заместителем министра иностранных дел Украины, а перед этим был послом Украины в Канаде.