Зеленский предложил на пост главы МИД Вадима Пристайко

Президент снова попросил Раду уволить Климкина.

Зеленский предложил на пост главы МИД Вадима Пристайко
Вадим Пристайко
Фото: Укринформ

Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде назначить министром иностранных дел Вадима Пристайко.

Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка на брифинге во вторник.

"Президент подписал представление об освобождении Климкина с должности министра иностранных дел и внес представление на назначение Пристайко Вадима Владимировича министром иностранных дел", - рассказал он.

Напомним, что Пристайко с 22 мая занимает должность заместителя главы Администрации президента, а до этого возглавлял миссию Украины при НАТО.

В 2014-2017 годах он работал заместителем и первым заместителем министра иностранных дел Украины, а перед этим был послом Украины в Канаде.

Павел Климкин возглавлял МИД Украины с 19 июня 2014 года. 17 мая 2019 года он подал в отставку, но Верховная Рада отказалась ее принять.


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