КМИС: в Раду проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "ЕС", "Батькивщина" и "Голос"

Опрос проводился до объявления списков партий.

Фото: Макс Требухов

В Верховную Раду проходят президентская партия "Слуга народа", пророSSийская "Оппозиционная платформа За жизнь", "Европейская солидарность" Петра Порошенко, "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Голос" Святослава Вакарчука.

Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии, который проводился 26 мая - 7 июня. Были опрошены 2021 респондентов, статистическая погрешность не превышает 3,3%.

"Слугу народа" готовы поддержать 48,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Также преодолевают проходной барьер "Оппозиционная платформа - За жизнь" (11,8%) Виктора Медведчука, "Европейская солидарность" Петра Порошенко (8,1%), "Батькивщина" Юлии Тимошенко (7,8%) и партия "Голос" (5,6%) Святослава Вакарчука.

Меньше проходного барьера рейтинг у "Силы и чести" Игоря Смешко (3,8%), Радикальной партии Олега Ляшко (2,9%), "Свободы" (1,9%), "Гражданской позиции" (1,8%).

Соцопрос проводился до объявления списков партий и не учитывает объединение ряда партий.

Например, из списка, который предлагали респондентов, объединились "Свобода" с "Нацкорпусом", а также "Оппозиционный блок - Партия мира и развития" с "Нашими" и "Возрождением".


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