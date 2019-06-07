Минздрав утвердил новые стандарты экстренной медицинской помощи

Министерство здравоохранения утвердило обновленные протоколы оказания экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Отныне все службы экстренной медицинской помощи независимо от формы собственности и подчинения оказывать помощь по современным стандартам, основанные на принципах доказательной медицины", - говорится в сообщении.

Обновленные протоколы утверждены приказом Минздрава №1269 от 05 июня 2019 года.

Новые стандарты обязаны использовать все специалисты системы экстренной медицинской помощи (ЭМП).

Внедрение этих протоколов - часть комплексного подхода Министерства здравоохранения к вопросу трансформации системы ЭМП. Он направлен, прежде всего, на улучшение качества и доступности экстренной медицинской помощи для каждого гражданина.

Напомним, в конце мая Минздрав ввел новые должности "врача физической и медицинской реабилитации", "физического терапевта", "эрготерапевта", "ассистента физического терапевта" и "ассистента эрготерапевта".

В связи с этим в прошлом останутся методы реабилитации, которые не имеют доказанной эффективности: электрофорез, парафинотерапия, компрессы или ванны с глиной.