Боевики обстреляли жилую многоэтажку в Майорске, - СЦКК

К счастью, пострадавших в результате обстрела нет.

РоSSийские наемники обстреляли жилой многоэтажный дом в Майорске Донецкой области.

Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"6 июня в 5 утра, вооруженные формирования РФ со стороны оккупированной Горловки совершили обстрел н.п. Майорск из стрелкового оружия. Прибыв на место, наблюдательным группой СЦКК зафиксированы в двух соседних квартирах, повреждения окна комнаты, смежной и внешней стены, из-за попадания пули калибра 12,7 мм", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

К счастью, пострадавших в результате обстрела нет.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Ранее в июне окккупанты из миномета обстреляли мечеть в Донецке.


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