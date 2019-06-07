Боевики обстреляли жилую многоэтажку в Майорске, - СЦКК
К счастью, пострадавших в результате обстрела нет.
РоSSийские наемники обстреляли жилой многоэтажный дом в Майорске Донецкой области.
Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК.
"6 июня в 5 утра, вооруженные формирования РФ со стороны оккупированной Горловки совершили обстрел н.п. Майорск из стрелкового оружия. Прибыв на место, наблюдательным группой СЦКК зафиксированы в двух соседних квартирах, повреждения окна комнаты, смежной и внешней стены, из-за попадания пули калибра 12,7 мм", - говорится в сообщении.
К счастью, пострадавших в результате обстрела нет.
Ранее в июне окккупанты из миномета обстреляли мечеть в Донецке.
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07.06.2019 21:25