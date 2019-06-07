Нацполиция после проверок отстранила от службы 10 начальников отделов

По результатам проверок назначены служебные расследования.

Нацполиция после проверок отстранила от службы 10 начальников отделов
Фото: nikvesti.com

В результате проверок, инициированных руководством Национальной полиции, 10 начальников отделов и отделений полиции были отстранены от выполнения своих служебных обязанностей.

Об этом информирует департамент коммуникации Национальной полиции.

Проверку в полицейских подразделениях провели сотрудники Управления инспекции по личному составу департамента кадрового обеспечения Нацполиции. Сотрудники управления проверили полицейские подразделения в разных регионах государства, где обнаружили и зафиксировали нарушения. По приказу председателя Национальной полиции Сергея Князева, 10 начальников отделов и отделений полиции были отстранены от выполнения своих служебных обязанностей.

"По результатам этих проверок назначены служебные расследования. Руководители в настоящее время отстранены от исполнения служебных обязанностей. Они понесут строгую дисциплинарную ответственность. Нахождение работника полиции на службе в состоянии алкогольного опьянения, пьянство на службе, управление транспортным средством - собственным или служебным - в состоянии алкогольного опьянения, - безальтернативное увольнении из органов полиции", - сообщил заместитель главы Нацполиции Игорь Клименко.

Он также добавил, что в случае выявления нарушения непосредственный руководитель нарушителя будет отстранен от занимаемой должности, а руководство этого подразделения - привлечено к дисциплинарной ответственности. В случае отсутствия надлежащего реагирования - к дисциплинарной ответственности будет привлечено руководство областной полиции.

Кроме того, 5 июня глава Нацполиции провел видеоселекторное совещание с руководителями территориальных органов и подразделений ведомства. Его участники обсудили выявленные нарушения. Присутствующим продемонстрировали видеоролик с выявленными нарушениями, в частности - случаями выявления запрещенных предметов.

Ранее подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницокм полицейских уволили со службы.

31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий пятилетний мальчик, игравший у собственного дома, получил огнестрельное ранение в голову. Окровавленного ребенка нашли родные и доставили в больницу. Через три для Кирилл скончался в реанимации.

4 июня, Голосеевский суд Киева арестовал двух подозреваемых в убийстве мальчика - патрульного Ивана Приходько и полицейского Владимира Петровца. Фигуранта дела, патрульного полицейского Ивана Приходько арестовали на два месяца. Второго полицейского - Владимира Петровца также арестовали на 60 суток.

Из-за убийства полицейскими 5-летнего ребенка ачальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку и попросил направить его в зону проведения операции Объединенных сил.


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