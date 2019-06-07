СБУ заявила о предотвращении теракта в Запорожье

Взрывчатку заложили в мусорный бак возле детской площадки.

СБУ заявила о предотвращении теракта в Запорожье

Служба безопасности Украины сообщила, что в Запорожье планировали масштабный теракт в людном месте - злоумышленники собирались заложить взрывчатку в мусорный бак возле детской площадки.

Об этом сообщается на странице СБУ в Фейсбуке.

По данным спеслужбы, сдетонировать бомба должна была после телефонного звонка.

"Выбор места был сознательный. После закладывания взрывчатку злоумышленник отправился в отель, где остановился, собираясь привести бомбу в действие. Включив новости, он понял, что ЧП не произошло, и вернулся на место, чтобы выяснить причину", - говорится в сообщении.

Мужчина, который собирался произвести взрыв, прибыл в Запорожье из Донецка. Он задержан.

По словам правоохранителей, взрывчатка состояла из 1,5 кг пластида, зона поражения от взрыва - до 10 метров. На время разминирования были эвакуированы жители близлежащих домов.

Напомним, ранее СБУ задержала офицера запаса ВСУ, завербованного ФСБ на встрече выпускников в РоSSии.


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