Экс-глава "Укртранснафты" Лазорко вернулся в Украину, - нардеп

В конце мая он был снят с розыска.

Экс-глава "Укртранснафты" Лазорко вернулся в Украину, - нардеп
Александр Лазорко
Фото: isport.ua/Олексій Наумов

Бывший председатель правления АО "Укртранснафта" Александр Лазорко вернулся в Украину.

Об этом сообщил в Фейсбуке председатель партии "Укроп", внефракционный народный депутат Тарас Батенко.

Он также опубликовал фото с Лазорко.

"С дорогим мне человеком - Александром Ивановичем Лазорко, с возвращением в Украину и новых побед! Привет всем друзьям", - написал Батенко.

Фото: Тарас Батенко / facebook

Kазорко возглавлял "Укртранснафту" с 2009-го по 2015 годы. Ранее он руководил предприятиями группы "Приват" - Дрогобычским и Надворнянским НПЗ.

Лазорко был объявлен в розыск в сентябре 2015 года по инициативе Службы безопасности Украины. Ему инкриминировали присвоение имущества в особо крупных размерах, что предусматривало наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Правоохранители подозревали Лазорко по четырем эпизодам: незаконная выкачка технологической нефти из магистральных нефтепроводов; подписание противоправных и антигосударственных соглашений на хранение нефти со структурами "Привата"; незаконные расходы на страхование в ПАО "Укртранснафта"; резервирование нефтепровода Кременчуг–Одесса компанией "Синтез Ойл" (связана с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова).

Коломойский в интервью LB.ua рассказывал, что Лазорко переехал в Лондон и оформил там политическое убежище.

В конце мая МВД сняло с розыска Лазорко.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Киевская школа экономики может закрыться или переехать в другую страну из-за закона о языкеКиевская школа экономики может закрыться или переехать в другую страну из-за закона о языке
Умер бывший замкомполка "Азов" Игорь Прозапас
Билецкий анонсировал объединение "Нацкорпуса", "Свободы" и "Правого сектора" на выборахБилецкий анонсировал объединение "Нацкорпуса", "Свободы" и "Правого сектора" на выборах
Баканов уволит трех заместителей, в том числе генерала, которого бил ПарасюкБаканов уволит трех заместителей, в том числе генерала, которого бил Парасюк
В сети появилось видео с Поместного собора, на котором Филарет подписывает решение о ликвидации КПВ сети появилось видео с Поместного собора, на котором Филарет подписывает решение о ликвидации КП
Блок рекламы


Похожие новости
Нардеп Барна ушел с эфира после вопроса об оскорблениях журналистовНардеп Барна ушел с эфира после вопроса об оскорблениях журналистов
Грузия готова вернуть в Украину 10 детей, чьих родителей заподозрили в торговле людьмиГрузия готова вернуть в Украину 10 детей, чьих родителей заподозрили в торговле людьми
В Благовещенском от удара молнии сгорело здание РГА, - нардепВ Благовещенском от удара молнии сгорело здание РГА, - нардеп
Кучма вернулся на должность представителя Украины в ТКГКучма вернулся на должность представителя Украины в ТКГ
Супрун не планирует покидать Украину после выборовСупрун не планирует покидать Украину после выборов
Девять моряков с задержанного в Египте судна возвращаются в Украину
Саакашвили прилетел в УкраинуСаакашвили прилетел в Украину
Главы МИД Польши, Швеции, Франции и Германии посетят Украину и встретятся с Зеленским, - КлимкинГлавы МИД Польши, Швеции, Франции и Германии посетят Украину и встретятся с Зеленским, - Климкин
Близкий к Коломойскому экс-глава "Укртранснафты" Лазорко снят с розыскаБлизкий к Коломойскому экс-глава "Укртранснафты" Лазорко снят с розыска
Саакашвили получил удостоверение на возвращение в УкраинуСаакашвили получил удостоверение на возвращение в Украину
Последние новости
Подгружаем последние новости