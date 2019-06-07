Партия "Слуга народа" перенесла съезд на воскресенье

Место и график проведения мероприятия не меняются.

Партия "Слуга народа" перенесла съезд на воскресенье
"Слуга народа"
Фото: Lb.ua

Партия "Слуга народа" перенесла свой съезд с субботы на воскресенье, 9 июня.

Об этом сообщила пресс-служба партии.

"Нам нужен еще один дополнительный день, чтобы завершить рассмотрение анкеты тех, кто выразил желание баллотироваться от партии в мажоритарных округах. Через сайт "Слуги народа" мы получили более 3,5 тыс. заявок. Сроки сжатые, но мы хотим успеть тщательно проработать все анкеты, чтобы выбрать наиболее достойных кандидатов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что место и график проведения мероприятия не меняются.

Напомним, партия "Слуга народа" решила провести съезд в Ботаническом саду им. Н. Н. Гришко.Ожидается, что на съезде будет утвержден и обнародован список кандидатов от партии по многомандатному и одномандатным округам.

Ранее сообщалось, что "Слуга народа" получила 3,5 тыс. заявок от желающих баллотироваться в Раду по мажоритарке. В ходе проверки анкет уже 1,3 тыс. претендентов получили отказ.

Согласно соцопросу, рейтинг партии приближается к 50%.


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