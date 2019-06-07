Сенатор США Портман похвалил "скромность и уместность" Зеленского

Встреча с президентом Украины приятно удивила американского сенатора.

Сенатор США Портман похвалил "скромность и уместность" Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с сенатором США Робертом Портманом
Фото: president.gov.ua

Сенатор США Роберт Портман, выступая в Сенате, поделился впечатлениями от встречи с президентом Владимиром Зеленским в Украине.

"Он умный, хороший собеседник и решительно настроен", - цитирует Портмана Голос Америки.

Сенатор также похвалил украинского лидера за "скромность и уместность", вспоминая об ответе Зеленского на вопрос о большой поддержке среди избирателей, которую получил новый президент. Зеленский тогда заявил, что большая поддержка на выборах отражает не столько его популярность, как стремление людей к "переменам, реформам и улучшению жизни".

По словам сенатора, встреча длилась почти час и задела широкий круг вопросов, включая роSSийскую агрессию, пропаганду, захват украинских моряков, украинские реформы, а также поддержку диаспоры.

"Мы хорошо пообщались о роSSийской агрессии в Крыму и на Донбассе. Президент Зеленский посетил контактную линию, где проходят бои. Я был там в прошлом году. Там идет настоящая война. 13000 человек были убиты на восточной границе Украины, на контактной линии. Он открыто говорил о храбрости воинов, а также об их нуждах в плане вооруженных систем и базовых условий", - подчеркнул Портман.

По результатам встречи сенатор сообщил Государственному департаменту США об идеях сотрудничества, позволяющих бороться с роSSийской пропагандой, глушением сигналов и дезинформацией.

Он выразил надежду, что новый украинский президент "будет иметь мужество продолжать реформы, когда речь идет о преодолении коррупции, прозрачности правительства, или гражданском контроле над военными".

"Я вернулся из путешествия в Украину с надеждой, надеждой на то, что Украина готова написать новую главу своей истории и это будет глава свободы, где правительство и общество действуют в интересах всех граждан. США должны продолжать быть хорошим другом и союзником на этом пути", - подчеркнул американский законодатель.


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