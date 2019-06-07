?В Запорожье СБУ задержала руководителя землеустроительного предприятия при получении 1 млн взятки

Сотрудники Службы безопасности совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры задержали на взятке руководителя одного из запорожских землеустроительных предприятий.

Об этом сообщается на сайте СБУ .

"Оперативники спецслужбы установили, что директор одной из консалтинговых компаний города вымогал более 1 млн гривен у частного предпринимателя. За указанную сумму злоумышленник обещал коммерсанту повлиять на должностных лиц местной власти для получения положительного решения на предоставление права выкупа земельного участка", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника на рабочем месте при получении 1 млн 39 тыс. гривен.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 и ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления.

Фото: ssu.gov.ua

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, возможно причастных к сделке, в том числе должностных лиц местной власти.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, в конце мая начальника ровенской Госархстройинспекции задержали при получении 400 тыс. гривен взятки.