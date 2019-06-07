Вакарчук решил провести съезд своей партии в субботу на Старокиевской горе

Партия "Голос" презентует свою команду и обещает "драйв и рок-н-ролл"

Вакарчук решил провести съезд своей партии в субботу на Старокиевской горе
Фото: Ірена Скуратовська

Партия "Голос", лидером которой является певец Святослав Вакарчук, в суббоу, 8 июня, проведет съезд для выдвижения кандидатов в депутаты Верховной Рады на внеочередных выборах 21 июля.

Об этом сообщила пресс-служба партии в Фейсбуке.

"Будет много энергии, общения и твоей любимой музыки! Расписание: 18:30 - рабочая часть съезда; 19:30 - общение с прессой;

20:00 - презентация команды, драйв и рок-н-ролл", - говорится в мероприятия.

Напомним, Вакарчук создал партию "Голос" для участия в парламентских выборах. Партийный список будет формироваться во время съезда, но уже сейчас в команду "Голоса" вошли экс-замминистра экономики Юлия Клименко, экс-глава Transparency International Ярослав Юрчишин, доктор медицинских наук Юрий Соколов, киборг Андрей Шараскин (Богема), бывшая и.о. главы Одесской ОГА Соломия Бобровская.


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