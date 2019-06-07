У Зеленского объяснили "плагиат" в его речи неизменностью позиции Украины

"Если президент Зеленский согласился с этими меседжами, это означает только позитив для Украины".

У Зеленского объяснили "плагиат" в его речи неизменностью позиции Украины
Фото: пресс-служба президента

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель объяснила сходство выступлений Владимира Зеленского и Петра Порошенко неизменностью позиции Украины после смены руководства государства.

Об этом она заявила на брифинге в Киеве, передает УНИАН.

По словам Мендель, президент вычитывал все написанные для него речи.

"И если он не согласен с сообщениями, то он их менял. Если президент Зеленский согласился с этими меседжами, которые вчера проговорил, это означает только позитив для Украины, так как при смене руководства не меняется позиция Украины, мы остаемся на европейском и евроатлантическом курсах и, конечно, признаем, что РоSSия является агрессором", - подчеркнула пресс-секретарь президента.

Напомним, 4-5 июня президент Зеленский осуществил свой первый визит в Брюссель. На встрече с президентом Европейского совета Дональдом Туском он использовал часть речи Порошенко. Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко после этого обвинил Зеленского в плагиате.

Петр Порошенко подтвердил, что речь действующего главы государства Владимира Зеленского, произнесенная в Брюсселе, рождена в его офисе, но не счел ее плагиатом.

В АП обвинили некоторых работников МИД в "диверсии" в пользу Порошенко.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Киевская школа экономики может закрыться или переехать в другую страну из-за закона о языкеКиевская школа экономики может закрыться или переехать в другую страну из-за закона о языке
Умер бывший замкомполка "Азов" Игорь Прозапас
Избирательный штаб партии Смешко возглавил Дмитрий ГордонИзбирательный штаб партии Смешко возглавил Дмитрий Гордон
Билецкий анонсировал объединение "Нацкорпуса", "Свободы" и "Правого сектора" на выборахБилецкий анонсировал объединение "Нацкорпуса", "Свободы" и "Правого сектора" на выборах
Премьер Малайзии потребовал более веских доказательств против РоSSии в деле о крушении MH17Премьер Малайзии потребовал более веских доказательств против РоSSии в деле о крушении MH17
Блок рекламы


Похожие новости
У Зеленского пояснили слова Кучмы про ответный огонь и снятие блокады ДонбассаУ Зеленского пояснили слова Кучмы про ответный огонь и снятие блокады Донбасса
В АП заподозрили диверсию со стороны МИД из-за плагиата в речи ЗеленскогоВ АП заподозрили диверсию со стороны МИД из-за плагиата в речи Зеленского
НАТО подтвердило перспективу членства для Украины при президенте ЗеленскомНАТО подтвердило перспективу членства для Украины при президенте Зеленском
CNN написал о конфликте интересов у пресс-секретаря ЗеленскогоCNN написал о конфликте интересов у пресс-секретаря Зеленского
Законопроект Зеленского об ответственности за незаконное обогащение зарегистрирован в РадеЗаконопроект Зеленского об ответственности за незаконное обогащение зарегистрирован в Раде
Представителем Зеленского в Конституционном Суде стал бывший участник конкурсов в НАБУ и НАПКПредставителем Зеленского в Конституционном Суде стал бывший участник конкурсов в НАБУ и НАПК
И.о. главы СБУ выступил против рассекречивания деклараций сотрудниковИ.о. главы СБУ выступил против рассекречивания деклараций сотрудников
Кучма вернулся на должность представителя Украины в ТКГКучма вернулся на должность представителя Украины в ТКГ
"ДНР" и "ЛНР" начали систематически критиковать Зеленского"ДНР" и "ЛНР" начали систематически критиковать Зеленского
В Конгрессе США представлен законопроект о поддержке территориальной целостности УкраиныВ Конгрессе США представлен законопроект о поддержке территориальной целостности Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости