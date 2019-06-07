У Зеленского объяснили "плагиат" в его речи неизменностью позиции Украины
"Если президент Зеленский согласился с этими меседжами, это означает только позитив для Украины".
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель объяснила сходство выступлений Владимира Зеленского и Петра Порошенко неизменностью позиции Украины после смены руководства государства.
Об этом она заявила на брифинге в Киеве, передает УНИАН.
По словам Мендель, президент вычитывал все написанные для него речи.
"И если он не согласен с сообщениями, то он их менял. Если президент Зеленский согласился с этими меседжами, которые вчера проговорил, это означает только позитив для Украины, так как при смене руководства не меняется позиция Украины, мы остаемся на европейском и евроатлантическом курсах и, конечно, признаем, что РоSSия является агрессором", - подчеркнула пресс-секретарь президента.
Напомним, 4-5 июня президент Зеленский осуществил свой первый визит в Брюссель. На встрече с президентом Европейского совета Дональдом Туском он использовал часть речи Порошенко. Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко после этого обвинил Зеленского в плагиате.
Петр Порошенко подтвердил, что речь действующего главы государства Владимира Зеленского, произнесенная в Брюсселе, рождена в его офисе, но не счел ее плагиатом.
В АП обвинили некоторых работников МИД в "диверсии" в пользу Порошенко.
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