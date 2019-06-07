Бойко не может возглавлять список партии "За життя", - СМИ

Юрий Бойко юридически не может быть кандидатом в нардепы от партии «Оппозиционная платформа «За життя», поскольку до сих пор числится в списке учредителей политикой партии «Оппозиционный блок». Об этом пишет "Униан" со ссылкой на издание znaj.ua.

Это произошло из-за судебных разбирательство, которые продолжаются вокруг "Оппозиционного блока". Решением Киевского окружного административного суда был установлен запрет внесения каких-либо изменений в политической партии «Оппозиционный блок», а также изменений в составе ее учредителей. Затем последовала апелляция на данное решение. Но 3 июня в суд поступило новое исковое заявление от члена «Оппозиционного блока», одессита Виктора Сергеевича Слободенюка. И суд опять принял решение о запрете каких-либо изменений в ПП «Оппозиционный блок» соучредителем которого до сих пор является Юрий Бойко.

Завтра, 7 июня 2019 г., в Киеве должен пройти съезд политической партии «Оппозиционная платформа «За життя», на котором состоится выдвижение кандидатов в народные депутаты Украины от данной политсилы. Как ранее сообщалось, список кандидатов возглавит Юрий Бойко. Однако юридически из-за судебных разбирательств это невозможно.

"Действия Юрия Бойко ставят под сомнения не только его дальнейшую политическую карьеру, но и возможность присутствия партий «Оппозиционная платформа «За життя» и «Оппозиционный блок» в Верховной Раде", - пишет издание.

Напомним, "Оппозиционный блок" в 2014 году создавался на обломках ПР как искусственная структура, нацеленная исключительно на прохождение в парламент. У "Оппоблока", получившего 9,43%, имелись два основных акционера – группы Ахметова и Фирташа, делившие все в пропорции 50 на 50. Номинальные сопредседатели фракции были Александр Вилкул и Юрий Бойко. Первый представлял "ахметовское" крыло, второй – "фирташевское". В ноябре 2018 году так называемая "группа Бойко-Левочкина" откололась от ОБ, договорившись о создании новой политической платформы с партией Вадима Рабиновича "За жизнь", фактически лидером которой является Виктор Медведчук.

В конце мая появилась информация о высокой вероятности воссоединения "Оппоблока", однако прийти к согласию бывшие однопартийцы, вероятно, так и не смогли. На выборы "фирташевское" крыло идет отдельно от "ахметовского".