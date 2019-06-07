КС признал неконституционным е-декларирование для общественных активистов

Решение окончательное и обжалованию не подлежит.

?КС признал неконституционным е-декларирование для общественных активистов
Фото: dp.sfs.gov.ua

Конституционный Суд признал неконституционным введение электронного декларирования для общественных активистов.

Об этом "Українським Новинам" рассказал источник в суде.

Он сообщил, что 6 июня Большая палата КС вынесла решение по делу о соответствии Конституции отдельных положений законов "О предотвращении коррупции" и "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц".

Включение антикоррупционных активистов в список лиц, подающих е-декларации, признано неконституционным.

Решение КС окончательное и обжалованию не подлежит.

Напомним, 23 марта 2017 года Верховная Рада обязала членов общественных антикоррупционных организаций и кандидатов в депутаты и президенты подавать электронные декларации. Данная норма была раскритикована западными партнерами Украины, но депутаты проигнорировали их мнение.


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