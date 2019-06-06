В Раде почтили минутой молчания погибших военных в ОРДЛО

Такое предложение поступило от депутата Ивана Савки.

В Раде почтили минутой молчания погибших военных в ОРДЛО
Фото: http://www.mobilmusic.ru

Верховная Рада почтила минутой молчания погибших на Донбассе украинских военнослужащих.

Сделать это предложил депутат Рады от фракции "Народный фронт" Иван Савка.

"За предыдущие сутки 3 военнослужащих погибли, защищая наше государство - Украину, и трое получили ранения. Я попрошу, уважаемые коллеги, встать и отдать честь героям нашего государства Украины", - сказал он.

Напомним, за прошедшие роSSийские оккупанты 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них трижды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120-мм и 82-мм.

В результате обстрелов погибли трое военнослужащих, еще трое ранены.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Киевская школа экономики может закрыться или переехать в другую страну из-за закона о языкеКиевская школа экономики может закрыться или переехать в другую страну из-за закона о языке
В Украине отменили отпуск для людей, усыновивших новорожденныхВ Украине отменили отпуск для людей, усыновивших новорожденных
Умер бывший замкомполка "Азов" Игорь Прозапас
Избирательный штаб партии Смешко возглавил Дмитрий ГордонИзбирательный штаб партии Смешко возглавил Дмитрий Гордон
Билецкий анонсировал объединение "Нацкорпуса", "Свободы" и "Правого сектора" на выборахБилецкий анонсировал объединение "Нацкорпуса", "Свободы" и "Правого сектора" на выборах
Блок рекламы


Похожие новости
Законопроект Зеленского об ответственности за незаконное обогащение зарегистрирован в РадеЗаконопроект Зеленского об ответственности за незаконное обогащение зарегистрирован в Раде
На Донбассе получили ранения двое военныхНа Донбассе получили ранения двое военных
Начальник Генштаба пояснил ситуацию с опросом военных о переговорах с "ЛДНР"Начальник Генштаба пояснил ситуацию с опросом военных о переговорах с "ЛДНР"
"Вернись живым": в ВСУ решили изучить отношение военных к переговорам с "ЛДНР""Вернись живым": в ВСУ решили изучить отношение военных к переговорам с "ЛДНР"
Зеленский прокомментировал провал своих законопроектов в РадеЗеленский прокомментировал провал своих законопроектов в Раде
Боевики "ДНР" подтвердили захват в плен украинских военныхБоевики "ДНР" подтвердили захват в плен украинских военных
Восемь военных попали в плен возле НовотроицкогоВосемь военных попали в плен возле Новотроицкого
Представителем Зеленского в Раде стал Руслан СтефанчукПредставителем Зеленского в Раде стал Руслан Стефанчук
Зеленский пообещал Раде неприятности за инаугурацию 20 маяЗеленский пообещал Раде неприятности за инаугурацию 20 мая
На Донбассе ранены трое военныхНа Донбассе ранены трое военных
Последние новости
Подгружаем последние новости