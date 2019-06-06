В Раде почтили минутой молчания погибших военных в ОРДЛО
Такое предложение поступило от депутата Ивана Савки.
Верховная Рада почтила минутой молчания погибших на Донбассе украинских военнослужащих.
Сделать это предложил депутат Рады от фракции "Народный фронт" Иван Савка.
"За предыдущие сутки 3 военнослужащих погибли, защищая наше государство - Украину, и трое получили ранения. Я попрошу, уважаемые коллеги, встать и отдать честь героям нашего государства Украины", - сказал он.
Напомним, за прошедшие роSSийские оккупанты 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них трижды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120-мм и 82-мм.
В результате обстрелов погибли трое военнослужащих, еще трое ранены.
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06.06.2019 00:36