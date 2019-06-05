Конституционный суд отменил минимальный возраст для выхода на пенсию по выслуге лет

Для профессий, где нетрудоспособность может наступить раньше пенсионного возраста, минимальное ограничение признано неконституционным.

Конституционный суд отменил минимальный возраст для выхода на пенсию по выслуге лет
Фото: liveinternet.ru

Конституционный Суд признал неконституционным установление минимально необходимого возраста для начисления пенсии за выслугу лет.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба суда.

4 июня КС принял решение по конституционному представлению 45 депутатов Верховной Рады относительно соответствия отдельных положений закона "О пенсионном обеспечении", "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", "О государственной службе", "О судебной экспертизе", "О Национальном банке Украины", "О службе в органах местного самоуправления", "О статусе народного депутата Украины", "О дипломатической службе", "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", "О Кабинете Министров Украины", "О прокуратуре", а также положения о помощнике-консультанте народного депутата Украины, утвержденного постановлением парламента от 13 октября 1995 года.

Своим решением Конституционный Суд признал неконституционными положения пункта "а" статьи 54, статьи 55 закона "О пенсионном обеспечении".

Данным положением было установлено дополнительное условие для назначения пенсии за выслугу лет достижение возраста 50 лет для работников лётного и лётно-испытательного состава, и 55 лет для работников образования, здравоохранения и социального обеспечения, а также артистов театрально-концертных и других зрелищных заведений, предприятий и коллективов.

В соответствии с законом, пенсии за выслугу лет устанавливаются отдельным категориям граждан, занятым на работах, выполнение которых приводит к потере профессиональной трудоспособности или пригодности до наступления возраста, дающего право на пенсию по возрасту. Из изложенного следует, что утрата профессиональной трудоспособности или пригодности не связана с достижением работником определенного возраста, поэтому не может быть условием для назначения пенсии за выслугу лет.

Конституционный Суд исходит из того, что установление как дополнительного условия для назначения пенсии за выслугу лет достижения возраста 50 лет и 55 лет нивелирует сущность права на социальную защиту.

Кроме того, по мнению КС, повышение на 5 лет пенсионного возраста для женщин, увеличение на 5 лет общего и специального стажа работы, необходимого для назначения пенсии за выслугу лет, осуществлялось без учета юридической природы назначения пенсии за выслугу лет, определенной законодательством.

Решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и не подлежащим обжалованию.

Напомним, в июне 2018 года КС отказался оценивать конституционность закона о пенсионной реформе.


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