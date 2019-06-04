Кличко предложил Саакашвили возглавить "УДАР"

По словам Кличко, он намерен оставаться на должности мэра столицы.

Кличко предложил Саакашвили возглавить "УДАР"
Фото: kyivcity.gov.ua

Политическая партия "Украинский демократический альянс за реформы" идет на парламентские выборы.

Об этом заявил лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко.

При этом он предлагает объединить "УДАР" с партией бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили "Рух новых сил".

"УДАР" идет на досрочные парламентские выборы. И я предлагаю нашим партнерам идти вместе. Я остаюсь лидером партии "УДАР". А Михаилу Саакашвили предлагаю стать главой партии", - сказал мэр в видеобращении на его странице в Facebook.

Также Кличко заявил, что он и его партия поддерживают политику президента Владимира Зеленского и новой власти в сфере реформ и евроатлантической интеграции Украины.

По словам Кличко, он намерен оставаться на должности мэра столицы.

Напомним, 29 мая Саакашвили вернулся в Украину после того как президент Владимир Зеленский вернул ему гражданство.

Ранее один из лидеров партии Саакашвили "Рух новых сил" и бывший заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе заявил о планах участвовать в выборах.

Сам Саакашвили говорил, что не имеет политических амбиций в Украине, но готов консультировать команду президента.

"Рух новых сил" был создан как общественное движение в ноябре 2016 года. Летом 2-17-го Минюст зарегистрировал "РНС" как партию. На первом же митинге "Руха" Саакашвили потребовал проведения досрочных выборов в Раду по новому избирательному законодательству, с новым составом Центральной избирательной комиссии и с отменой депутатского иммунитета.


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