Кличко предложил Саакашвили возглавить "УДАР"

По словам Кличко, он намерен оставаться на должности мэра столицы.

Политическая партия "Украинский демократический альянс за реформы" идет на парламентские выборы.

Об этом заявил лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко.

При этом он предлагает объединить "УДАР" с партией бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили "Рух новых сил".

"УДАР" идет на досрочные парламентские выборы. И я предлагаю нашим партнерам идти вместе. Я остаюсь лидером партии "УДАР". А Михаилу Саакашвили предлагаю стать главой партии", - сказал мэр в видеобращении на его странице в Facebook.

Также Кличко заявил, что он и его партия поддерживают политику президента Владимира Зеленского и новой власти в сфере реформ и евроатлантической интеграции Украины.

По словам Кличко, он намерен оставаться на должности мэра столицы.

Напомним, 29 мая Саакашвили вернулся в Украину после того как президент Владимир Зеленский вернул ему гражданство.

Ранее один из лидеров партии Саакашвили "Рух новых сил" и бывший заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе заявил о планах участвовать в выборах.

Сам Саакашвили говорил, что не имеет политических амбиций в Украине, но готов консультировать команду президента.

"Рух новых сил" был создан как общественное движение в ноябре 2016 года. Летом 2-17-го Минюст зарегистрировал "РНС" как партию. На первом же митинге "Руха" Саакашвили потребовал проведения досрочных выборов в Раду по новому избирательному законодательству, с новым составом Центральной избирательной комиссии и с отменой депутатского иммунитета.