Проспект Григоренко в Харькове могут обратно переименовать в Маршала Жукова

Этот вопрос рассмотрят на ближайшей сессии горсовета.

Проспект Григоренко в Харькове могут обратно переименовать в Маршала Жукова
Пропект Григоренко в Харькове
Фото: ukrinform.ru

Вопрос о возвращении харьковскому проспекту Петра Григоренко имени маршала Георгия Жукова рассмотрят на ближайшей сессии Харьковского горсовета. Об этом заявил мэр города Геннадий Кернес, передает пресс-центр горсовета.

"Вопрос о переименовании проспекта имени маршала Григоренко на проспект имени маршала Жукова будет вынесен на ближайшую сессию Харьковского городского совета, что соответствует украинскому законодательству. И там он будет решен депутатами, которым харьковчане делегировали право от их имени принимать те или иные решения", - отмечается в заявлении Кернеса.

Он подчеркнул, что станция метро, носившая раньше имя маршала Жукова, сохранит свое нынешнее название "Дворец спорта".

Кроме этого, в заявлении цитируется пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, которая передала позицию Зеленского касательно того, что Закон Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" делает исключения для случаев, когда исторические памятники связаны с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов с территории Украины.

Когда в Украине началась декоммунизация, имя Жукова попало под политический запрет. Однако после этого, мэрия получила много обращений и тысячи подписей, с просьбой не переименовывать проспект Жукова.

"В начале мая этого года, накануне Дня Победы, на сайте горсовета появилась петиция с просьбой восстановить прежнее название проспекта. За сутки она набрала даже больше голосов, чем требуется, – 5 587. И если бы, согласно законодательству, по достижении 5 000 голосов мы не вынуждены были закрыть голосование, она бы набрала десятки тысяч "за"", - отметил Геннадий Кернес.

Также мэр Харькова напомнил, что бюст маршала Жукова будет восстановлен в ближайшее время.

Напомним, 2 июня протестующие против партии Кернеса и Труханова снесли памятник маршалу Жукову в Харькове. Среди участников акции были представители Национального корпуса. Полиция попыталась разогнать участников акции возле памятника слезоточивым газом.

По факту сноса памятника, открыли два уголовных производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, поскольку во время мероприятий группа неизвестных распылила слезоточивый газ, из-за чего пострадало трое полицейских.


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