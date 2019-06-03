Баканов: больше не будет никаких крышующих и смотрящих

"СБУ не будет оглядываться на фамилии".

Баканов: больше не будет никаких крышующих и смотрящих
Фото: пресс-служба президента

Первый заместитель главы Службы безопасности Украины Игорь Баканов объявил о намерении дать бой коррупционным схемам, действующим в Украине.

Об этом он сказал на брифинге в понедельник после встречи с президентом Владимиром Зеленским.

"Больше не будет никаких крышевателей, никаких смотрящих ни за какими бизнесами, ни за какими теневыми оборудками. Наша главная задача - вывести бизнес из тени, потому что именно он - кормовая база для коррупции", - сказал Баканов.

"Служба больше не будет оглядываться на фамилии. Мы будем действовать решительно и уверенно, но исключительно в пределах и способ, предусмотренный законом", - добавил он.

Напомним, что Зеленский на встрече с Бакановым заявил о необходимости быстрой перезагрузки СБУ и "реальных уголовных дел".

Глава СБУ Василий Грицак, который был назначен президентом Петром Порошенко, сейчас находится в отпуске, ожидая отставки. Службой руководит Баканов, давний друг Зеленского.


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