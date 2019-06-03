В Чигирине экс-чиновник присвоил 900 тыс. гривен, выделенных на ремонт санузлов в школе
Организатору и четырем участникам преступной группы сообщили о подозрении.
В городе Чигирин Черкасской области во время капремонта санузлов в школе зафиксировали факт присвоения бюджетных средств.
Об этом сообщил в Фейсбуке пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.
По его словам, присвоение денег произошло во время ремонта внутренних санитарных узлов в Степанковской ООШ І-ІІІ степеней Черкасского райсовета и при реконструкции объектов канализационных очистных сооружений в Чигирине.
"Бывший чиновник Черкасской облгосадминистрации возглавил группу, которая должна была завладеть бюджетными средствами. В группу вошли руководитель и работники субъекта хозяйствования, который выполнял ремонтные работы, а также инженер по технадзору. Они завысили стоимость работ и материалов, что позволило им присвоить почти 900 тыс. ггривен", - рассказал Лысенко.
По информации ГПУ, организатору и четырем участникам группы сообщили о подозрении в "растрате чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенная в особо крупных размерах". Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
Напомним, в декабре прошлого года Минобразования выделило 267 млн гривен на теплые туалеты в сельских школах.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
02.06.2019 19:03
03.06.2019 16:32