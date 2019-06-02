Кернес выступил за прямые переговоры с РоSSией

"Это не запрос мой личный. Это запрос населения Украины".

Кернес выступил за прямые переговоры с Россией
Фото: Макс Левин

Мэр Харькова, сопредседатель партии "Доверяй делам" Геннадий Кернес, выступает за прямые переговоры Украины с Россией. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Почему кто-то стесняется переговоров прямых с Россией? Почему мы стесняемся прямых переговоров с Россией? Потому что это страна-агрессор, а не страна-сосед? А я считаю, что все должно решаться с умом и мы должны в первую очередь покаяться, что мы обвиняем друг друга, а потом находим крайних и не просим извинения", - заявил Кернес на объединительном съезде партии в Харькове.

Поясняя после окончания съезда свою позицию журналистам, он сказал, что опирался на опросы общественного мнения.

"Нам нужны переговоры с РоSSийской Федерацией, потому что мы понимаем, что это запрос нашего населения Украины. Это не запрос мой личный. Это запрос населения Украины. Это социология такая: нужны прямые переговоры", - заявил политик.

Кернес подчеркнул, что ни он, ни его одесский коллега и сопредседатель партии Геннадий Труханов не намерены становится народными депутатами и, если партия на внеочередных парламентских выборах преодолеет пятипроцентный барьер, они все равно останутся мэрами Харькова и Одессы.

Отвечая на вопрос о возможном участии партии "Доверяй делам" в формировании коалиции в новом парламенте, Кернес сказал: "Если мы не чужды новой власти - а мы собираемся только помогать новой власти, мы, наверное, конечно, хотим быть в коалиции".

Ранее сообщалось, что 2 июня в Харькове состоялся съезд политической партии "Доверяй делам", которая намерена принимать участие в парламенстких выборах. Ее сопредседателями стали мэры Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинацииВерховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
В Украине отменили отпуск для людей, усыновивших новорожденныхВ Украине отменили отпуск для людей, усыновивших новорожденных
Украина намерена договориться о безвизе с МексикойУкраина намерена договориться о безвизе с Мексикой
Киевская школа экономики может закрыться или переехать в другую страну из-за закона о языкеКиевская школа экономики может закрыться или переехать в другую страну из-за закона о языке
Гройсман о легализации марихуаны, проституции и однополых браках: из трех - два "нет"Гройсман о легализации марихуаны, проституции и однополых браках: из трех - два "нет"
Блок рекламы


Похожие новости
Кернес заявил, что восстановит поваленный памятник Жукову в ближайшее времяКернес заявил, что восстановит поваленный памятник Жукову в ближайшее время
Протестующие против партии Кернеса и Труханова снесли памятник Жукову в ХарьковеПротестующие против партии Кернеса и Труханова снесли памятник Жукову в Харькове
Совладелец "Квартала 95" считает, что с РоSSией можно договориться о прекращении войныСовладелец "Квартала 95" считает, что с РоSSией можно договориться о прекращении войны
Коломойский рассказал, что консультирует "партию мэров" Кернеса и ТрухановаКоломойский рассказал, что консультирует "партию мэров" Кернеса и Труханова
Зеленский хочет провести опрос украинцев по поводу переговоров с РоSSиейЗеленский хочет провести опрос украинцев по поводу переговоров с РоSSией
Всемирный банк посоветовал Украине начать переговоры с МВФ о долгосрочной программеВсемирный банк посоветовал Украине начать переговоры с МВФ о долгосрочной программе
Мэр Ужгорода решил присоединиться к партии Труханова и КернесаМэр Ужгорода решил присоединиться к партии Труханова и Кернеса
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с РоSSиейГлава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с РоSSией
Журналисты Bihus.info разыскали незадекларированное имущество Кернеса
Ляшко устроил скандал в АП из-за запрета снимать на телефон переговоры с ЗеленскимЛяшко устроил скандал в АП из-за запрета снимать на телефон переговоры с Зеленским
Последние новости
Подгружаем последние новости