Умер бывший замкомполка "Азов" Игорь Прозапас

Причину смерти Кихота в "Азове" не указали.

Ушел из жизни бывший боец полка "Азов" Игорь Прозапас с позывным Кихот. Его жизнь оборвалась "трагически и преждевременно", сообщает "Азов" на своей странице в facebook.

Игорь Прозапас присоединился к "Азову" в 2015 году, был ярким представителем новой военной элиты, представлял поколение настоящих боевых офицеров. Прозапас был заместителем командира полка по применению артиллерии. Под его авторством вышло несколько научных статей. Среди них - статья о системе управления огнем ISTAR в современном военном конфликте.

"Друг Кихот всегда останется в наших сердцах храбрым воином, человечным командиром и верным собратом. Его настоящая преданность борьбе и нашей общей идеи является примером для следующих поколений!", - написали в "Азове".

А начале мая сообщалось, что в Харькове покончил с собой известный волонтер Максим Курчашов.


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