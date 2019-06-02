Кернес заявил, что восстановит поваленный памятник Жукову в ближайшее время

Памятник снесли сегодня протестующие против партии Кернеса и Труханова.

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что поваленный памятник советскому маршалу Георгию Жукову, восстановят. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

"Ничего, восстановим. В ближайшее время", - написал Кернес.

По его словам, народный депутат Виталий Хомутынник уже пообещал выделить на восстановление деньги из своего фонда «Возрождение».

"Но вообще этому пора уже положить конец. Гвозди они умеют вбивать только в памятники, чтоб за эти гвозди зацепить веревку. Но в стране немало людей, умеющих созидать", - добавил городской глава Харькова.

Напомним, в воскресенье, 2 июня, протестующие против партии Кернеса и Труханова, среди которых были представители "Национального корпуса", снесли памятник Жукову. Полиция применила слезоточивый газ.

Это не первый подобный случай в городе. Бюст Жукова в Харькове повалили в мае прошлого года. Инцидент произошел ночью, однако уже утром памятник был восстановлен по распоряжению городского главы Кернеса.

Активисты уже несколько лет требуют демонтировать памятник Жукову, однако, как объясняют городские власти, он включен в реестр монументального искусства и не подпадает под действие закона о декоммунизации. Мэр города Геннадий Кернес также предлагает переименовать именем Жукова станцию метро и проспект Григоренко.