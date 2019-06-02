Протестующие против партии Кернеса и Труханова снесли памятник Жукову в Харькове
Полиция применила слезоточивый газ.
В Харькове возле Дворца спорта, где проходит съезд партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова "Доверяй делам", проходит акция протеста. Об этом пишет местное издание "МедиаПорт".
"Участники акции скандируют "Позор" тем, кто проходит внутрь дворца по приглашению. Для участников съезда устроили "коридор позора", через который должны были проходить по портретам Кернеса и Труханова, облитых красной краской", - говорится в сообщении.
Перед входом образовалась давка, в результате которой один из протестующих получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь.
Среди участников акции были представители Национального корпуса. Издание пишет, что они переместился к памятнику советскому маршалу Жукову и снесли его.
Полиция попыталась разогнать участников акции возле памятника слезоточивым газом.
Напомним, активисты уже несколько лет требуют демонтировать памятник Жукову, однако, как объясняют городские власти, он включен в реестр монументального искусства и не подпадает под действие закона о декоммунизации. Мэр Харькова Геннадий Кернес также предлагает переименовать именем Жукова станцию метро и проспект Григоренко.
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