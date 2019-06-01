Оккупанты на Донбассе за 5 лет войны убили более 240 детей, - ВСУ
56 детей считаются пропавшими без вести.
За 5 лет войны на Донбассе роSSийские оккупанты убили более 240 украинских детей, еще 56 - без вести пропали. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Вооруженных сил Украины в Facebook.
“Около 15 тысяч несовершеннолетних постоянно находятся в опасности и страхе обстрелов со стороны роSSийского агрессора. Психологические травмы, полученные ими сейчас, навсегда останутся в их жизни”, - говорится в сообщении.
Отмечается также, что за время войны подразделения агрессора разрушили более 700 школ Донецкой и Луганской областей выстрелами из запрещенных артиллерии и танков.
Напомним, в январе 2018 года в ООН подсчитали, что с начала войны на Донбассе погибли и пострадали до 43 тыс. человек. Так, среди жертв войны насчитывается 12,8-13 тысяч погибших. Из них 3320 - гражданские лица, в том числе 298 пассажиров рейса MH17, 4 тысячи украинских военных и 5,5 тысяч боевиков вооруженных формирований.
По данным ООН, с 2014 года 27,5-30 тысяч человек были ранены, в том числе 7-9 тысяч гражданских лиц, 9-10 тыс. украинских военных и 12-13 тысяч боевиков. Таким образом, за время конфликта доля погибших и пострадавших среди гражданского населения составляет 25-26%.
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Политика
01.06.2019 12:37