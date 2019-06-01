Центризбирком создал 199 окружных комиссий на досрочных выборах в Раду
Все комиссии создаются в максимальном составе 18 человек.
Центральная избирательная комиссия создала 199 окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины на внеочередных выборах в Верховную Раду.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.
"...ЦИК создала 199 окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", - говорится в сообщении.
В комиссии отметили, что с учетом обязательного включения кандидатур в состав окружных избирательных комиссий и с применением механизма жеребьевки всего в состав указанных комиссий включается 3582 человека.
"Поэтому все 199 комиссий создаются в максимальном составе 18 человек", - объяснили в ЦИК.
Напомним, что территория Украины разделена на 225 избирательных округов, но в связи с оккупацией Крыма и части Донецкой и Луганской областей в 26 округах выборы не проводятся. Еще в 10 округах выборы проводятся частично.
Ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировала первых известных кандидатов в депутаты.
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